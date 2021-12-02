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    На Київщині пожежа в курнику знищила десятки голів птиці

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    Рятувальники ліквідували пожежу в курнику - На Київщині пожежа в курнику знищила десятки голів птиці
    Рятувальники ліквідували пожежу в курнику
    фото з відкритих джерел

    Причини пожежі в курнику встановлюються

    1 грудня сталася пожежа в господарчій будівлі в м. Біла Церква. Інформація про загорання надійшла до рятувальної служби о 22:56. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    До місця виклику було направлено чергові караули двох державних пожежно-рятувальних частин м. Біла Церква.

    По прибуттю встановлено, що горить курник.

    Пожежу було ліквідовано за пів години.

    Внаслідок пожежі вогнем знищено господарчу будівлю та 60 курей, які знаходились у ній.

    До гасіння пожежі залучались дві одиниці техніки та дев’ять чоловік особового складу ДСНС

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

    До слова, в Ужгороді із КамАЗа на ходу прямо на проїжджу частину випали тушки мертвих курей. Автомобілі розтягнули туші по усій частині дороги. Під палючим сонцем кури почали розкладатися і утворився нестерпний сморід.

    Подібний інцидент трапився і у Підгородному Дніпропетровської області. Там на трасі при перевезені мертвих тушок курей, також чимало попадало на дорогу. У результаті трупи тварин на палючому сонці почали розкладатися і поширювати нестерпний запах довкола.

    Теги: пожежа ДСНС Київщина рятувальники Біла Церква
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    На Київщині пожежа в курнику знищила десятки голів птиці