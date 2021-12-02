Вночі в Києві палали чотири автомобілі (фото, відео)

У дворі будинку на просп. Героїв Сталінграда, 24 горіли три автомобілі

Причину двох автомобільних пожеж встановлюватимуть правоохоронці

У ніч на 2 грудня столичні рятувальники двічі ліквідовували пожежі в автомобілях. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

1 грудня о 22:29 до рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу на вул. Берковецькій, 6-Д у Святошинському районі столиці.

На місці рятувальники встановили, що під час руху в автомобілі Fiat Fiorino виникла пожежа. Водій спершу намагався самостійно загасити вогонь, та зрештою викликав на допомогу рятувальників. Пожежу було ліквідовано о 23:03.

На місці події працювало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

Наступний подібний виклик надійшов 2 грудня о 02:43. Повідомлялось про пожежу на просп. Героїв Сталінграда, 24 в Оболонському районі столиці.

На місці було встановлено, що у дворі 9-поверхового житлового будинку в припаркованому автомобілі Toyota Land Cruiser виникла пожежа з розповсюдженням вогню на поруч припарковані автомобілі Renault Traffic та Subaru Forester. Пожежу було ліквідовано о 03:15.

Внаслідок пожежі в автомобілі Toyota Land Cruiser згорів моторний відсік, пошкоджено салон, передні колеса. В Renault Traffic та Subaru Forester пошкоджено моторні відсіки, салон автомобілів, лакофарбове покриття, лобове скло.

На місці пожежі працювало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.

Жертв і постраждалих внаслідок цих подій немає.

Причину та обставини обох випадків встановлюватимуть правоохоронні органи.

Як повідомлялося, 26 листопада на перехресті вулиць Федорова і Малевича в Голосіївському районі Києва згорів автомобіль Ford Mustang.