Вночі в Києві палали чотири автомобілі (фото, відео)
Причину двох автомобільних пожеж встановлюватимуть правоохоронці
У ніч на 2 грудня столичні рятувальники двічі ліквідовували пожежі в автомобілях. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
1 грудня о 22:29 до рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу на вул. Берковецькій, 6-Д у Святошинському районі столиці.
На місці рятувальники встановили, що під час руху в автомобілі Fiat Fiorino виникла пожежа. Водій спершу намагався самостійно загасити вогонь, та зрештою викликав на допомогу рятувальників. Пожежу було ліквідовано о 23:03.
На місці події працювало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.
Наступний подібний виклик надійшов 2 грудня о 02:43. Повідомлялось про пожежу на просп. Героїв Сталінграда, 24 в Оболонському районі столиці.
На місці було встановлено, що у дворі 9-поверхового житлового будинку в припаркованому автомобілі Toyota Land Cruiser виникла пожежа з розповсюдженням вогню на поруч припарковані автомобілі Renault Traffic та Subaru Forester. Пожежу було ліквідовано о 03:15.
Внаслідок пожежі в автомобілі Toyota Land Cruiser згорів моторний відсік, пошкоджено салон, передні колеса. В Renault Traffic та Subaru Forester пошкоджено моторні відсіки, салон автомобілів, лакофарбове покриття, лобове скло.
На місці пожежі працювало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.
Жертв і постраждалих внаслідок цих подій немає.
Причину та обставини обох випадків встановлюватимуть правоохоронні органи.
Як повідомлялося, 26 листопада на перехресті вулиць Федорова і Малевича в Голосіївському районі Києва згорів автомобіль Ford Mustang.