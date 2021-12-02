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    Вночі в Києві палали чотири автомобілі (фото, відео)

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    У дворі будинку&nbsp;на просп. Героїв Сталінграда, 24 горіли три автомобілі - Вночі в Києві палали чотири автомобілі (фото, відео)
    У дворі будинку на просп. Героїв Сталінграда, 24 горіли три автомобілі
    фото: ДСНС

    Причину двох автомобільних пожеж встановлюватимуть правоохоронці

    У ніч на 2 грудня столичні рятувальники двічі ліквідовували пожежі в автомобілях. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    1 грудня о 22:29 до рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу на вул. Берковецькій, 6-Д у Святошинському районі столиці.

    На місці рятувальники встановили, що під час руху в автомобілі Fiat Fiorino виникла пожежа. Водій спершу намагався самостійно загасити вогонь, та зрештою викликав на допомогу рятувальників. Пожежу було ліквідовано о 23:03.

    На місці події працювало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС.

    Наступний подібний виклик надійшов 2 грудня о 02:43. Повідомлялось про пожежу на просп. Героїв Сталінграда, 24 в Оболонському районі столиці.

    На місці було встановлено, що у дворі 9-поверхового житлового будинку в припаркованому автомобілі Toyota Land Cruiser виникла пожежа з розповсюдженням вогню на поруч припарковані автомобілі Renault Traffic та Subaru Forester. Пожежу було ліквідовано о 03:15.

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    Вночі в Києві палали чотири автомобілі (фото, відео)
    Вночі в Києві палали чотири автомобілі (фото, відео)
    Вночі в Києві палали чотири автомобілі (фото, відео)
    Вночі в Києві палали чотири автомобілі (фото, відео)
    Вночі в Києві палали чотири автомобілі (фото, відео)
    Вночі в Києві палали чотири автомобілі (фото, відео)
    фото: ДСНС

    Внаслідок пожежі в автомобілі Toyota Land Cruiser згорів моторний відсік, пошкоджено салон, передні колеса. В Renault Traffic та Subaru Forester пошкоджено моторні відсіки, салон автомобілів, лакофарбове покриття, лобове скло.

    На місці пожежі працювало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу ДСНС.

    Жертв і постраждалих внаслідок цих подій немає.

    Причину та обставини обох випадків встановлюватимуть правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, 26 листопада на перехресті вулиць Федорова і Малевича в Голосіївському районі Києва згорів автомобіль Ford Mustang.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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    Вночі в Києві палали чотири автомобілі (фото, відео)