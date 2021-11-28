У Чернівцях горіла лікарня (фото)

У Чернівцях вогнеборці ліквідували пожежу в Обласній клінічній лікарні

У Чернівцях вогнеборці ліквідували пожежу у котельні Обласної клінічної лікарні. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області.

«27 листопада о 14 год. 10 хв. на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в підсобному приміщенні котельні ОКНП «Обласна клінічна лікарня», – йдеться у повідомленні.

О 14:35 пожежу було локалізовано, а в 14:46 ліквідовано. До ліквідації пожежі залучали три одиниці техніки та 17 чоловік особового складу.

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомлялося, у ніч на 26 листопада сталася пожежа на території гаражного кооперативу на проспекті Оболонському, 54 в Києві. Внаслідок пожежі вогнем знищено легкові автомобілі Ford і Nissan Primera. Пошкоджено автомобілі Nissan Tiida і Lada, а також особисті речі власників гаражів.

25 листопада в Дарницькому районі Києва невідомі підпалили автомобіль на єврономерах, що вже понад пів року стояв залишений на перехресті вулиць Канальної та Сортувальної.