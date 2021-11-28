  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Чернівцях горіла лікарня (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Причини пожежі у чернівецькій лікарні встановлюються&nbsp; - У Чернівцях горіла лікарня (фото)
    Причини пожежі у чернівецькій лікарні встановлюються 
    Фото: ДСНС

    У Чернівцях вогнеборці ліквідували пожежу в Обласній клінічній лікарні

    У Чернівцях вогнеборці ліквідували пожежу у котельні Обласної клінічної лікарні. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Чернівецькій області.

    «27 листопада о 14 год. 10 хв. на спецлінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в підсобному приміщенні котельні ОКНП «Обласна клінічна лікарня», – йдеться у повідомленні.

    О 14:35 пожежу було локалізовано, а в 14:46 ліквідовано. До ліквідації пожежі залучали три одиниці техніки та 17 чоловік особового складу.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    У Чернівцях горіла лікарня (фото)
    У Чернівцях горіла лікарня (фото)
    У Чернівцях горіла лікарня (фото)
    У Чернівцях горіла лікарня (фото)

    Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, у ніч на 26 листопада сталася пожежа на території гаражного кооперативу на проспекті Оболонському, 54 в Києві. Внаслідок пожежі вогнем знищено легкові автомобілі Ford і Nissan Primera. Пошкоджено автомобілі Nissan Tiida і Lada, а також особисті речі власників гаражів.

    25 листопада в Дарницькому районі Києва невідомі підпалили автомобіль на єврономерах, що вже понад пів року стояв залишений на перехресті вулиць Канальної та Сортувальної.

    Теги: пожежа ДСНС лікарня
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Чернівцях горіла лікарня (фото)