Мертві кури засмерділи трасу у Дніпропетровській області (фото)

Тушки курей везли на утилізацію, але частина їх випали на дорогу

У Підгородному Дніпропетровської області на трасі розкидано тушки мертвих курей, які розкладаються на сонці. Про це повідомили у Telegram-каналі "Ху**ий Днепр".

Цей інцидент, імовірно, стався 19 липня. Тушки курей везли на утилізацію, але частина їх випали на дорогу. Вже через деякий час автомобілі розтягнули туші по всій проїжджій частині. Під палючим сонцем кури почали розкладатися, і виник нестерпний сморід.

Як пише ТСН, одна з мешканок розповіла, що інцидент стався, мабуть, у другій половині дня.

«Я їхала додому по тій дорозі. На ній були якісь шматки з пір'ям, стояв страшний сморід. У вівторок вже все було загорнуто і такого смороду, як в наступні дні, вже не було», – каже Марія.

Нагадаємо, жителі Київської області «поремонтували» собі трасу. У селі Селище вони засипали ями ґрунтом і висадили у них саджанці вишні. Так вирішили привернути увагу до розбитих доріг.