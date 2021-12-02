  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Пенсіонерка спалила одну з найбільших ялинок Кривого Рогу (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Вогонь швидко розгорівся і перекинувся на дерево - Пенсіонерка спалила одну з найбільших ялинок Кривого Рогу (відео)
    Вогонь швидко розгорівся і перекинувся на дерево
    фото скріншот відео

    Як з'ясували рятувальники, жінка хотіла зігрітися і розвела багаття

    У центрі Кривого Рогу пенсіонерка хотіла зігрітися і розвела багаття біля найбільшої ялинки міста, дерево загорілося. Деталі інциденту повідомив Telegram-канал «Свої. Кривий Ріг».

    Рятувальники з'ясували, що жінка хотіла зігрітися і розвела багаття.

    Як повідомляють очевидці, біля одного з корпусів КНУ по вулиці Віталія Матусевича загорілася величезна ялинка. Пожежу помітили патрульні, які в цей час проїжджали повз.

    Один зі співробітників поліції кинувся на допомогу літній жінці, яка опинилася поруч.

    Другий в цей час викликав службу порятунку. Рятувальники швидко приїхали на місце загоряння і загасили пожежу.

    «Прибулі на місце рятувальники встановили, що на відкритій території горить ялинка і сміття під нею. Площа загоряння склала 10 кв. м», – йдеться в повідомленні.

    За попередньою інформацією, пожежу влаштувала літня жінка. Жінка вирішила розвести багаття зі старої ватної ковдри та сміття, щоб зігрітися.

    І вибрала місце для багаття під однією з величезних ялинок в центрі міста. Вогонь швидко розгорівся і перекинувся на дерево.

    Варто відзначити, що винуватиця пожежі скористалася метушнею і зникла з місця злочину. Зараз її розшукує поліція.

    Нагадаємо, житель Дніпра підпалив медичну лабораторію.

    До слова, в Австралії жінка підпалила готель, у якому перебувала на карантині

    Також вночі в Києві палали чотири автомобілі.

    Теги: пожежа Кривий Ріг рятувальники поліція ялинка жінка готель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Пенсіонерка спалила одну з найбільших ялинок Кривого Рогу (відео)