Пенсіонерка спалила одну з найбільших ялинок Кривого Рогу (відео)
Як з'ясували рятувальники, жінка хотіла зігрітися і розвела багаття
У центрі Кривого Рогу пенсіонерка хотіла зігрітися і розвела багаття біля найбільшої ялинки міста, дерево загорілося. Деталі інциденту повідомив Telegram-канал «Свої. Кривий Ріг».
Рятувальники з'ясували, що жінка хотіла зігрітися і розвела багаття.
Як повідомляють очевидці, біля одного з корпусів КНУ по вулиці Віталія Матусевича загорілася величезна ялинка. Пожежу помітили патрульні, які в цей час проїжджали повз.
Один зі співробітників поліції кинувся на допомогу літній жінці, яка опинилася поруч.
Другий в цей час викликав службу порятунку. Рятувальники швидко приїхали на місце загоряння і загасили пожежу.
«Прибулі на місце рятувальники встановили, що на відкритій території горить ялинка і сміття під нею. Площа загоряння склала 10 кв. м», – йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, пожежу влаштувала літня жінка. Жінка вирішила розвести багаття зі старої ватної ковдри та сміття, щоб зігрітися.
І вибрала місце для багаття під однією з величезних ялинок в центрі міста. Вогонь швидко розгорівся і перекинувся на дерево.
Варто відзначити, що винуватиця пожежі скористалася метушнею і зникла з місця злочину. Зараз її розшукує поліція.
Нагадаємо, житель Дніпра підпалив медичну лабораторію.
До слова, в Австралії жінка підпалила готель, у якому перебувала на карантині
Також вночі в Києві палали чотири автомобілі.