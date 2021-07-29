  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Біля Ужгорода з вантажівки висипались дві тонни мертвої птиці (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Автомобілі розтягнули туші по усій частині дороги в околицях села Коритняни - Біля Ужгорода з вантажівки висипались дві тонни мертвої птиці (фото)
    Автомобілі розтягнули туші по усій частині дороги в околицях села Коритняни
    Фото Віталій Глагола/Telegram

    Поліція має встановити усі обставини та надати правову оцінку діям водія

    В Ужгороді із КамАЗа на ходу прямо на проїжджу частину випали тушки мертвих курей. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі блогер Віталій Глагола.

    «Повну вантажівку дохлих курей поліцейські затримали і викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі поліція має встановити усі обставини та надати правову оцінку діям водія, а також встановити походження понад 2 тонн померлої птиці і з‘ясувати, звідки та куди водій перевозив дохлих курей», – написав Глагола.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Біля Ужгорода з вантажівки висипались дві тонни мертвої птиці (фото)
    Біля Ужгорода з вантажівки висипались дві тонни мертвої птиці (фото)
    Біля Ужгорода з вантажівки висипались дві тонни мертвої птиці (фото)
    Біля Ужгорода з вантажівки висипались дві тонни мертвої птиці (фото)
    Біля Ужгорода з вантажівки висипались дві тонни мертвої птиці (фото)
    Біля Ужгорода з вантажівки висипались дві тонни мертвої птиці (фото)

    У повідомленні також зазначається, що автомобілі розтягнули туші по усій частині дороги в околицях села Коритняни. Під палючим сонцем кури почали розкладатися і утворився нестерпний сморід.

    Нагадаємо, подібний інцидент нещодавно трапився і у Підгородному Дніпропетровської області. Там на трасі при перевезені мертвих тушок курей, також чимало попадало на дорогу. У результаті трупи тварин на палючому сонці почали розкладатися і поширювати нестерпний запах довкола.

    До слова, жителі Київської області «поремонтували» собі трасу. У селі Селище вони засипали ями ґрунтом і висадили у них саджанці вишні. Так вирішили привернути увагу до розбитих доріг.

    Теги: дороги водій тварини Ужгород поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Біля Ужгорода з вантажівки висипались дві тонни мертвої птиці (фото)