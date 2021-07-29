Біля Ужгорода з вантажівки висипались дві тонни мертвої птиці (фото)

Поліція має встановити усі обставини та надати правову оцінку діям водія

В Ужгороді із КамАЗа на ходу прямо на проїжджу частину випали тушки мертвих курей. Про це повідомив у своєму Телеграм-каналі блогер Віталій Глагола.

«Повну вантажівку дохлих курей поліцейські затримали і викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі поліція має встановити усі обставини та надати правову оцінку діям водія, а також встановити походження понад 2 тонн померлої птиці і з‘ясувати, звідки та куди водій перевозив дохлих курей», – написав Глагола.

У повідомленні також зазначається, що автомобілі розтягнули туші по усій частині дороги в околицях села Коритняни. Під палючим сонцем кури почали розкладатися і утворився нестерпний сморід.

Нагадаємо, подібний інцидент нещодавно трапився і у Підгородному Дніпропетровської області. Там на трасі при перевезені мертвих тушок курей, також чимало попадало на дорогу. У результаті трупи тварин на палючому сонці почали розкладатися і поширювати нестерпний запах довкола.

До слова, жителі Київської області «поремонтували» собі трасу. У селі Селище вони засипали ями ґрунтом і висадили у них саджанці вишні. Так вирішили привернути увагу до розбитих доріг.