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    На Київщині розшукують водія-втікача, який збив чоловіка на мопеді (фото)

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    ДТП сталася на вулиці Ярослава Мудрого у Броварах - На Київщині розшукують водія-втікача, який збив чоловіка на мопеді (фото)
    ДТП сталася на вулиці Ярослава Мудрого у Броварах
    Фото: Нацполіція

    62-річний керманич моторолера отримав травми

    У вівторок, 26 жовтня, у Броварах водій легковика Daewoo Nexia здійснив наїзд на моторолер та зник з місця пригоди. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Внаслідок автопригоди травми отримав 62-річний керманич моторолера, якого доставлено до місцевої лікарні.

    На місці події працював наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.

    На місці працювали правоохоронці. Фото: Нацполіція
    На місці працювали правоохоронці. Фото: Нацполіція

    На пошуки водія-втікача орієнтовані наряди поліції.

    Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи водія та його місцезнаходження з метою затримання.

    «Звертаємося до можливих свідків дорожньо-транспортної пригоди! Якщо Вам відома будь-яка інформація про обставини ДТП, телефонуйте за номером спецлінії «102». Анонімність гарантується», – просять правоохоронці.

    Як повідомлялося, 25 жовтня в місті Ірпінь на вулиці Чехова автомобіль здійснив наїзд на дитину.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль
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    На Київщині розшукують водія-втікача, який збив чоловіка на мопеді (фото)