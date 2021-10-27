На Київщині розшукують водія-втікача, який збив чоловіка на мопеді (фото)

ДТП сталася на вулиці Ярослава Мудрого у Броварах

62-річний керманич моторолера отримав травми

У вівторок, 26 жовтня, у Броварах водій легковика Daewoo Nexia здійснив наїзд на моторолер та зник з місця пригоди. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Внаслідок автопригоди травми отримав 62-річний керманич моторолера, якого доставлено до місцевої лікарні.

На місці події працював наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.

На місці працювали правоохоронці. Фото: Нацполіція

На пошуки водія-втікача орієнтовані наряди поліції.

Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи водія та його місцезнаходження з метою затримання.

«Звертаємося до можливих свідків дорожньо-транспортної пригоди! Якщо Вам відома будь-яка інформація про обставини ДТП, телефонуйте за номером спецлінії «102». Анонімність гарантується», – просять правоохоронці.

Як повідомлялося, 25 жовтня в місті Ірпінь на вулиці Чехова автомобіль здійснив наїзд на дитину.