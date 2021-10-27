На Київщині розшукують водія-втікача, який збив чоловіка на мопеді (фото)
62-річний керманич моторолера отримав травми
У вівторок, 26 жовтня, у Броварах водій легковика Daewoo Nexia здійснив наїзд на моторолер та зник з місця пригоди. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Внаслідок автопригоди травми отримав 62-річний керманич моторолера, якого доставлено до місцевої лікарні.
На місці події працював наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.
На пошуки водія-втікача орієнтовані наряди поліції.
Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення особи водія та його місцезнаходження з метою затримання.
«Звертаємося до можливих свідків дорожньо-транспортної пригоди! Якщо Вам відома будь-яка інформація про обставини ДТП, телефонуйте за номером спецлінії «102». Анонімність гарантується», – просять правоохоронці.
Як повідомлялося, 25 жовтня в місті Ірпінь на вулиці Чехова автомобіль здійснив наїзд на дитину.