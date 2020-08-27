В Україні кількість хворих коронавірусом зросла у Києві та ще 19 областях



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В Україні станом на 27 серпня за минулу добу захворіли 1974 людини

Найбільшу кількість виявлених випадків на Covid-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (220), у Харківській області (218), у Львівській області (203), в Одеській області (185)

В Україні кількість хворих коронавірусом за минулу добу станом на 27 серпня зросла у Києві та ще 19 областях. Такі дані оприлюднені Системою моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Згідно з інформацією РНБО, кількість хворих на Covid-19 скоротилася лише в чотирьох регіонах України.

Найбільшу кількість виявлених випадків на Covid-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (220), у Харківській області (218), у Львівській області (203), в Одеській області (185).

Загалом за минулу добу:

у Вінницькій області підтверджено 59 нових випадків захворювання COVID-19, 1 людина померла, 32 одужали, наразі в області хворіє 961 людина (на 26 менше за добу);

у Волинській області 47 осіб захворіли, 2 померли, 53 одужали, наразі хворіють 1 386 осіб (на 8 менше за добу);

у Дніпропетровській області 40 нових випадків захворювання, 2 - смерті й 1 - одужання, наразі хворіють 858 осіб (на 37 більше за добу);

у Донецькій області 22 людини захворіли і 2 - одужали, наразі хворіє 401 людина (на 20 більше за добу);

у Житомирській області 39 осіб захворіли, 1 - померла, 17 - одужали, хворіють 1 143 людини (на 21 більше за добу);

у Закарпатській області 82 нові випадки захворювання, 3 - смерті, одужали 37 осіб, наразі хворіють 3 848 осіб (на 42 більше за добу);

у Запорізькій області 15 осіб захворіли, 1 - померла, 35 - одужали, наразі хворіють 611 людей (на 21 менше за добу);

в Івано-Франківській області зафіксовано 164 нові випадки захворювання, 4 випадки смерті та 42 - одужання, наразі хворіють 5 183 людини (на 118 більше за добу);

у Києві виявлено 220 нових випадків захворювання, 4 людини померли та 68 - одужали, наразі хворіють 8 315 осіб (на 148 більше за добу);

у Київській області 94 людини захворіли, 6 - померли та 66 - одужали, наразі хворіють 1 707 осіб (на 22 більше за добу);

у Кіровоградській області 9 осіб захворіли та 3 людини одужали за добу, наразі хворіють 58 осіб (на 6 більше за добу);

у Луганській області 17 нових випадків захворювання, 14 осіб одужали за добу, наразі хворіють 95 осіб (на 3 більше за добу);

у Львівській області підтверджено 203 нові випадки захворювання COVID-19, 7 випадків смерті та 106 випадків одужання, наразі хворіють 9 328 осіб (на 90 більше за добу);

у Миколаївській області 17 нових випадків захворювання, 1 людина померла і 10 одужали, наразі хворіють 458 осіб (на 6 більше за добу);

в Одеській області 185 нових випадків захворювання і 3 людини померли за добу, наразі хворіють 4 755 осіб (на 182 більше за добу);

у Полтавській області 11 осіб захворіли, 1 - померла і 15 - одужали, наразі хворіють 194 людини (на 5 менше за добу);

у Рівненській області 81 новий випадок захворювання, 3 смерті та 95 - одужання, наразі хворіють 2 483 людини (на 17 менше за добу);

у Сумській області 33 нові випадки захворювання і 23 - одужання, наразі хворіють 712 осіб (на 10 більше за добу);

у Тернопільській області 141 новий випадок захворювання і 33 - одужання, наразі хворіють 2 302 людини (на 108 більше за добу);

у Харківській області 218 нових випадків захворювання, 5 випадків смерті і 35 осіб одужали, наразі хворіють 4 912 осіб (на 178 більше, ніж днем раніше);

у Херсонській області 17 осіб захворіли і 4 - одужали, хворіють 107 осіб (на 13 більше за добу);

у Хмельницькій області 40 нових випадків захворювання і 3 - одужання, наразі хворіє 831 людина (на 37 більше за добу);

у Черкаській області 13 осіб захворіли і 4 - одужали за добу, наразі хворіють 368 осіб (на 9 більше за добу);

у Чернівецькій області 159 нових випадків захворювання, 5 осіб померли і 65 - одужали за добу, наразі хворіє 3 401 людина (на 89 більше за добу);

у Чернігівській області 48 нових випадків захворювання, випадків смерті й одужання за добу не зафіксовано, наразі хворіють 1 032 людини (на 48 більше за добу).

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 27 серпня за минулу добу на коронавірус захворіли 1974 людини, це на 305 людини більше, ніж учора (1 670). Загалом від початку пандемії одужало 54 217 людей, за минулу добу 763 особи (вчора 346). Померло від початку епідемії 2 403 людини, за добу – 49 (вчора 36). Від початку пандемії захворіли 112 059 українців.

Коронавірус в Україні

Всього 110085

Хворіють 54277

Одужали 53454

Померли 2354

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Нагадаємо, 26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.