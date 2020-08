Воду в Києві перевірили на наявність коронавірусу



У Києві рамках всесвітньої ініціативи, започаткованої мережею референс-лабораторій, дослідницьких центрів та організацій, які займаються моніторингом виникаючих речовин (Network of reference laboratories, research centres and related organisations for monitoring of emerging environmental substances – NORMAN) за єдиним стандартом, було проведено дослідження стічних вод на наявність в них вірусу SARS-COV-19.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Протягом липня-серпня було відібрано 30 зразків стічних вод у 5 містах України, в тому числі і в Києві. Для дослідження відбирали композитні проби стічних вод, що надходять на очисні споруди, а також проби вод після очистки. Аналіз проводила генетична лабораторія Diagen, розташована у Києві.

«SARS-COV-19 не було виявлено у жодній з проаналізованих проб, як у неочищених, так і в очищених водах. Ці дані будуть передані в базу даних NORMAN як науковий внесок України», - повідомили у Київводоканалі.

«З урахуванням погіршення епідеміологічної ситуації у країні актуальним є повторення відбору проб, але ми впевненні, що на об`єктах Київводоканалу жодних відхилень у якості як питної води, так і стоків, виявлено не буде. Наша Бортницька станція аерації працює в штатному режимі з дотриманням умов гігієни та техніки безпеки праці», - додали у Київводоканалі.

На підприємстві зазначили, що завжди відкриті до співпраці з дослідницькими центрами та організаціями та готові і надалі брати участь у будь-яких дослідженнях, які допоможуть у боротьбі з короновірусною інфекцією.