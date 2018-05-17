На Київщині шукають свідків страшної ДТП: за відео обіцяють винагороду

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Поліцейські встановлюють обставини автопригоди і шукають свідків ДТП

«Київ оперативний» розмістив оголошення, в якому розшукуються свідки ДТП, що сталася 13 травня біля села Ситняки, що на Київщині. При чому в оголошенні йдеться, що той, хто раптом має запис дорожньої події отримає винагороду.

«13 травня, близько 15:00, на Житомирській трасі, біля с. Ситняки (Київська обл.), прямо біля зупинки, сталася страшна ДТП. Водій в комі, намагаємося відновити картину події.

Попередньо, була якась фура, яка в'їхала в KIA і поїхала. Всіх очевидців прошу відгукнутися, всіх хто щось бачив. За відео окрему винагороду», - йдеться в повідомленні.

До слова, сьогодні у Чернівецькій області перекинувся автобус з пасажирами, шестеро травмованих. Поліцейські також наразі встановлюють всі обставини автопригоди і шукають свідків ДТП.