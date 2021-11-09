На Київщині швидкісний потяг збив жінку (фото)
Поліцейські встановлюють обставини загибелі жінки
У вівторок, 9 листопада, близько 11-ї години на залізничній станції «Березань» швидкісний потяг сполученням Київ–Харків збив жінку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Від отриманих травм 47-річна жителька міста Березань загинула.
На місці події працює слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.
Після встановлення усіх обставин трагедії правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.
Як повідомлялося, 26 жовтня на залізничній станції в селі Мала Олександрівка Бориспільського району потяг збив чоловіка.