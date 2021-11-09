  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    На Київщині швидкісний потяг збив жінку (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Трагедія сталась на&nbsp;залізничній станції &laquo;Березань&raquo;&nbsp; - На Київщині швидкісний потяг збив жінку (фото)
    Трагедія сталась на залізничній станції «Березань» 
    фото: Нацполіція

    Поліцейські встановлюють обставини загибелі жінки

    У вівторок, 9 листопада, близько 11-ї години на залізничній станції «Березань» швидкісний потяг сполученням Київ–Харків збив жінку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Від отриманих травм 47-річна жителька міста Березань загинула.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На Київщині швидкісний потяг збив жінку (фото)
    На Київщині швидкісний потяг збив жінку (фото)
    На Київщині швидкісний потяг збив жінку (фото)
    фото: Нацполіція

    На місці події працює слідчо-оперативна група Броварського районного управління поліції.

    Після встановлення усіх обставин трагедії правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

    Як повідомлялося, 26 жовтня на залізничній станції в селі Мала Олександрівка Бориспільського району потяг збив чоловіка.

    Теги: Національна поліція України трагедія потяг залізниця Київщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Київщині швидкісний потяг збив жінку (фото)