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    З балкона будинку в Києві звисало тіло жінки (фото)

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    Рятувальники зняли тіло жінки за допомогою автодрабини - З балкона будинку в Києві звисало тіло жінки (фото)
    Рятувальники зняли тіло жінки за допомогою автодрабини
    фото: ДСНС

    За невстановлених обставин жінка випала з дев'ятого поверху

    У понеділок, 8 листопада, з балкону житлового будинку на вул. Львівській, 12 у Святошинському районі столиці випала жінка та зачепилася за конструкцію балкону одного із нижніх поверхів. Інформація про надзвичайну подію надійшла до рятувальної служби о 13:29, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця виклику було направлено рятувальників двох державних пожежно-рятувальних частин.

    Як виявилося, за невстановлених обставин, жінка, близько 60 років, випала з балкона дев’ятого поверху та наштовхнулася на виступаючу металеву конструкцію балкона сьомого поверху. Жінка від отриманих травм загинула на місці.

    За допомогою колінчатого підіймача та автодрабини тіло жінки було знято з висоти та передано слідчо-оперативній групі для встановлення обставин трагічного випадку.

    Нагадаємо, наприкінці жовтня з балкона дев’ятого поверху однієї з багатоповерхівок у місті Бровари випала 15-річна дівчина.

    24 жовтня в Києві з вікна інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №9 випала 60-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці події.

    6 жовтня на вулиці Новгородській, 3 в Солом'янському районі Києва 13-річна дівчинка випала з вікна будинку.

    Теги: трагедія Київ ДСНС смерть рятувальники жінка
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    З балкона будинку в Києві звисало тіло жінки (фото)