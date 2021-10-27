Під Києвом потяг збив чоловіка

Поліцейські з’ясовують обставини трагедії на залізничній станції

26 жовтня на залізничній станції в селі Мала Олександрівка Бориспільського району потяг збив людину. Повідомлення про це надійшло до поліції близько 21 години вечора, інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

На місце події негайно прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Бориспільського районного управління поліції.

Правоохоронці встановили, що на першій платформі Дарницького переїзду в селі Мала Олександрівка потяг збив 34-річного чоловіка. Від отриманих травм молодик загинув на місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Слідство триває.

Як повідомлялося, 22 жовтня на залізничних коліях станції Фастів загинув 15-річний мешканець села Червоне Білоцерківського району. Хлопець отримав удар струмом, коли намагався перелізти через вантажний потяг.

13 жовтня у смт Боярка на залізничній станції «Тарасівка» електропотяг сполученням Київ–Миронівка здійснив наїзд на жінку.

9 жовтня на станції «Бобрик» у селі Шевченкове в Броварському районі Київщини поїзд Вінниця–Суми збив 72-річного чоловіка. Від отриманих травм мешканець села Мокрець загинув на місці події.