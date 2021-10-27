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    Під Києвом потяг збив чоловіка

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    Під Києвом потяг збив чоловіка

    Поліцейські з’ясовують обставини трагедії на залізничній станції

    26 жовтня на залізничній станції в селі Мала Олександрівка Бориспільського району потяг збив людину. Повідомлення про це надійшло до поліції близько 21 години вечора, інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На місце події негайно прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Бориспільського районного управління поліції.

    Правоохоронці встановили, що на першій платформі Дарницького переїзду в селі Мала Олександрівка потяг збив 34-річного чоловіка. Від отриманих травм молодик загинув на місці.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

    Слідство триває.

    Як повідомлялося, 22 жовтня на залізничних коліях станції Фастів загинув 15-річний мешканець села Червоне Білоцерківського району. Хлопець отримав удар струмом, коли намагався перелізти через вантажний потяг.

    13 жовтня у смт Боярка на залізничній станції «Тарасівка» електропотяг сполученням Київ–Миронівка здійснив наїзд на жінку.

    9 жовтня на станції «Бобрик» у селі Шевченкове в Броварському районі Київщини поїзд Вінниця–Суми збив 72-річного чоловіка. Від отриманих травм мешканець села Мокрець загинув на місці події.

    Теги: Національна поліція України трагедія смерть потяг залізниця Київщина
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    Під Києвом потяг збив чоловіка