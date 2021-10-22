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    На залізничній станції під Києвом підліток загинув від удару струмом (фото)

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    Тіло підлітка було виявлено на залізничних коліях - На залізничній станції під Києвом підліток загинув від удару струмом (фото)
    Тіло підлітка було виявлено на залізничних коліях
    Фото: Нацполіція

    Хлопець намагався перелізти через вантажний потяг

    22 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничних коліях станції Фастів лежить невідомий без ознак життя. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група Фастівського районного управління поліції. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Правоохоронці встановили, що 15-річний мешканець села Червоне Білоцерківського району отримав удар струмом, коли намагався перелізти через вантажний потяг.

    Від отриманих травм неповнолітній загинув на місці події.

    Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

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    На залізничній станції під Києвом підліток загинув від удару струмом (фото)
    На залізничній станції під Києвом підліток загинув від удару струмом (фото)
    На залізничній станції під Києвом підліток загинув від удару струмом (фото)
    На залізничній станції під Києвом підліток загинув від удару струмом (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «Нещасний випадок»).

    Досудове розслідування триває.

    Як повідомлялося, влітку у Львові на станції Підзамче 26-річну дівчину вдарило струмом на цистерні товарного поїзда. Дівчина отримала опіки 70% тіла.

    Теги: Національна поліція України кримінал смерть потяг залізниця Київщина розслідування
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    На залізничній станції під Києвом підліток загинув від удару струмом (фото)