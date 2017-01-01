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    У Святошинському районі столиці знайшли тіла двох молодиків

    Експерт не виявив на тілі померлих явних слідів насильницької смерті, однак остаточна причина буде встановлена лише після проведення судмедекспертизи
    У Святошинському районі столиці виявлено тіла двох невідомих молодиків кавказької зовнішності без ознак життя. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Києві. «У чергову частину надійшло повідомлення про те, що в лісосмузі чоловік побачив двох мертвих молодиків. На виклик відразу виїхали слідчо-оперативна група та співробітники карного
    • Сьогодні, 11:57
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    Експерт не виявив на тілі померлих явних слідів насильницької смерті, однак остаточна причина буде встановлена лише після проведення судмедекспертизи

    У Святошинському районі столиці виявлено тіла двох невідомих молодиків кавказької зовнішності без ознак життя. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Києві.

    «У чергову частину надійшло повідомлення про те, що в лісосмузі чоловік побачив двох мертвих молодиків. На виклик відразу виїхали слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що на місці події поліцейські виявили мертвими двох молодих чоловіків (20-25 років) кавказької зовнішності.

    «Судово-медичний експерт не виявив на тілі померлих явних слідів насильницької смерті, однак, зважаючи на те, що на тілах видно гнилисті зміни, остаточна причина буде встановлена лише після проведення судмедекспертизи», - йдеться у повідомленні.

    В поліції додали, що жодних документів, мобільних телефонів або речей, які б допомогли з’ясувати персональні дані померлих, правоохоронці не виявили.

    Проводяться необхідні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії для встановлення їх осіб та причин смерті молодих людей.

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