На Вінниччині за вбивство пенсіонера злочинець отримав 15 років ув'язнення

В листопаді минулого року в м. Могилів-Подільському у власному будинку з ознаками насильницької смерті був виявлений пенсіонер. Того ж дня працівники поліції затримали раніше неодноразово судимого за майнові злочини підозрюваного.

Коли 76-річний пенсіонер ранком не з’явився на роботі, його колеги пішли до нього додому, щоб з’ясувати що сталось. Двері будинку були зачинені, тому вони викликали лікарів. Медики, які приїхали на виклик констатували смерть чоловіка та повідомили працівників поліції. Судово-медичний експерт встановив, що пенсіонера побили, а потім



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В листопаді минулого року в м. Могилів-Подільському у власному будинку з ознаками насильницької смерті був виявлений пенсіонер. Того ж дня працівники поліції затримали раніше неодноразово судимого за майнові злочини підозрюваного.

Коли 76-річний пенсіонер ранком не з’явився на роботі, його колеги пішли до нього додому, щоб з’ясувати що сталось. Двері будинку були зачинені, тому вони викликали лікарів.

Медики, які приїхали на виклик констатували смерть чоловіка та повідомили працівників поліції. Судово-медичний експерт встановив, що пенсіонера побили, а потім задушили.

Про це інформує прес-служба Національної поліції у Вінниччині, повідомляє «Главком».

Під підозру оперативників потрапили двоє раніше судимих чоловіків, які знову перебували під слідством за вчинення майнових злочинів. У одного із них працівники поліції вилучили телефон вбитого пенсіонера. Згодом 27-річний підсудний зізнався у вчиненому та розповів, що вбив пенсіонера з корисливих мотивів.

Після вбивства підсудний забрав у потерпілого мобільний телефон, 1500 гривень та 2 тисячі доларів США.

Колегія судів Чернівецького районного суду визнала підсудного винним у вчинені злочинів, передбачених статтями 115 та 187 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років з конфіскацією майна.