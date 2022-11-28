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Ракетний удар по Вишгороду. Кількість жертв знову збільшилася

Альона Боженко
glavcom.ua
Ракетний удар по Вишгороду. Кількість жертв знову збільшилася
Кількість жертв удару РФ по Вишгороду зросла
фото ілюстративне

У Вишгороді російська ракета, попередньо Х-101, влучила поблизу багатоповерхівки

Кількість жертв внаслідок удару російської ракети по Вишгороду 23 листопада зросла до семи. Про це повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону.

«Сьогодні на ранок померла ще одна жінка, тому ми маємо 7 загиблих людей від цього страшного злочину. Ми маємо окремо 35 потерпілих, з них 6 дітей. Найменшій дівчинці 5 років», – повідомив Нєбитов.

За його словами, у Вишгороді російська ракета, попередньо Х-101, влучила поблизу багатоповерхівки. В результаті пошкоджено 4 будівлі, дитячий садок та школу. Жодного військового об’єкта поблизу не було.

«В радіусі 3 км не було жодного об'єкту, навіть енергетичного, який би становив для них (росіян – ред.) інтерес. За результатами проведення експертиз слідчі зможуть дати відповідь – свідомо було руйнування житлового будинку або така ракета прилетіла тільки тому, що вона не є такою точною, як вони кажуть», – зауважив голова поліції Київщини.

Нагадаємо, 23 листопада у Київській області російські ракети влучили у житловий сектор та інфраструктурні об‘єкти, відомо про щонайменше 20 постраждалих та одного загиблого.

 

 

Теги: Київщина обстріл

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