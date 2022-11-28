Київщина: влада повідомила про ситуацію з електропостачанням

Додатково через негоду та обледеніння в Київській області зафіксовані обриви ліній та аварійні вимкнення

Близько 40% Київщини наразі без світла. Енергетики працюють у режимі нон-стоп та роблять усе, щоб відновити електрику й повернутися до планових вимкнень із графіком. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олексій Кулеба.

«За рішенням «Укренерго» на Київщині продовжуються екстрені вимкнення електропостачання. Це наслідки масованої ракетної атаки, що сталася минулого тижня», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що додатково через негоду та обледеніння в Київській області зафіксовані обриви ліній та аварійні вимкнення. Також в Київській області працює 278 «Пунктів незламності». Їхня кількість буде збільшуватися.

Київська міська військова адміністрація повідомляє, що в режимі аварійних відключень знаходяться 55% абонентів столиці.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія.

Як відомо, 23 листопада Росія випустила по Україні близько 70 ракет, з яких 50 вдалося збити. Решта завдали значної шкоди енергосистемі, внаслідок чого на всій території України почалися аварійні відключення світла. Без електрики залишилась також Молдова.

26 листопада стало відомо про те, що ситуацію з енергопостачанням ускладнили погодні умови. Найбільш постраждалі від негоди енерговузли – Фастівський, Києво-Святошинський та Васильківський.

Додамо, що мер столиці Віталій Кличко закликав киян зробити запаси води та харчів.