Київщина у небезпеці: область можуть атакувати іранські «шахеди»
Російські загарбники продовжують атакувати українські міста іранськими «дронами-камікадзе»
Сигнал тривоги звучить в Київській області через ймовірну атаку «шахедів». Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.
Іранські дрони вже активно тероризують східні регіони України, зокрема Полтавську, Кіровоградську та Дніпропетровську області.
Станом на 01:10 в шести областях України оголошено повітряну тривогу:
Як відомо, Росія суттєво пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Про це Володимир Зеленський розповів під час зустрічі із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.
Нагадаємо, що через вчорашні масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.
Напередоні компанія ДТЕК повідомляла, що використала усе наявне обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів, а грошей придбати нове наразі немає.
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