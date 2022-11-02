Київщина у небезпеці: область можуть атакувати іранські «шахеди»

Російські загарбники продовжують атакувати українські міста іранськими «дронами-камікадзе»

Сигнал тривоги звучить в Київській області через ймовірну атаку «шахедів». Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Іранські дрони вже активно тероризують східні регіони України, зокрема Полтавську, Кіровоградську та Дніпропетровську області.

Станом на 01:10 в шести областях України оголошено повітряну тривогу:

Як відомо, Росія суттєво пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Про це Володимир Зеленський розповів під час зустрічі із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Нагадаємо, що через вчорашні масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.

Напередоні компанія ДТЕК повідомляла, що використала усе наявне обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів, а грошей придбати нове наразі немає.