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Київщина у небезпеці: область можуть атакувати іранські «шахеди»

Юрій Лящук
glavcom.ua
Київщина у небезпеці: область можуть атакувати іранські «шахеди»
В шести областях оголошено повітряну тривогу
фото ілюстративне

Російські загарбники продовжують атакувати українські міста іранськими «дронами-камікадзе»

Сигнал тривоги звучить в Київській області через ймовірну атаку «шахедів». Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

Іранські дрони вже активно тероризують східні регіони України, зокрема Полтавську, Кіровоградську та Дніпропетровську області.

Станом на 01:10 в шести областях України оголошено повітряну тривогу:

Київщина у небезпеці: область можуть атакувати іранські «шахеди» фото 1

Як відомо, Росія суттєво пошкодила вже близько 40% усієї енергетичної інфраструктури України, зокрема ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Про це Володимир Зеленський розповів під час зустрічі із комісаром Європейського Союзу з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Нагадаємо, що через вчорашні масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. 

Напередоні компанія ДТЕК повідомляла, що використала усе наявне обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів, а грошей придбати нове наразі немає. 

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Теги: обстріл війна тривога Київщина

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