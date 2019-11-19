На Київщині сталося дві ДТП з потерпілими (фото)



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ДТП у смт Немішаєве Фото: Патрульна поліція Київської області

До лікарні із травмами потрапили п'ять осіб

Сьогодні, 19 листопада, вранці через несприятливі погодні умови на дорогах Київщини трапились дві ДТП з потерпілими.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Так, між 6-ю та 7-ю годиною ранку на 78 км автодороги Київ-Одеса зіштовхнулися два транспортні засоби: мікроавтобуси Renault Master та Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI. За попередньою інформацією, 53-річний водій Mercedes не надав переваги у русі 27-річному водію Renault під час розвороту й здійснив зіткнення з останнім. Окрім механічних пошкоджень обох автівок, 53-річний водій отримав травми. Чоловіка госпіталізували.

Через декілька годин патрульним батальйону села Чайки надійшов виклик щодо автопригоди на 39 км автодороги Київ-Житомир в смт Немішаєве. В цьому випадку у ДТП потрапили три автівки: легкова ЗАЗ 110377-40 («Славута»), вантажна автівка ГАЗ САЗ 3307 та Hyundai Accent.

Матеріальні збитки через механічні пошкодження отримали всі учасники автопригоди. Водій вантажівки та водій з пасажиром автомобіля Hyundai відмовились від госпіталізації, проте водія та трьох пасажирів «Славути» забрала карета швидкої допомоги до Бородянської ЦРЛ.

На місця обох дорожньо-транспортних пригод патрульні викликали слідчо-оперативну групу для складання механізму автопригоди та встановлення всіх інших обставин ДТП.

Як повідомлялося, у понеділок увечері на вулиці Січових Стрільців пішохід намагався перейти дорогу і впав під колеса проїжджаючого повз автомобіля.

18 листопада ввечері на проспекті Перемоги, поблизу станції метро «Політехнічний інститут», сталася ДТП за участю мікроавтобуса «Опель» і маршрутки «Богдан».