Не вписався у поворот: у Києві Chevrolet збив паркан і вилетів з дороги (фото)



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ДТП сталася на вул. Чорнобильській, 13 Фото: Київ оперативний

В результаті ДТП ніхто не постраждав

Сьогодні, 19 листопада, на вулиці Чорнобильській, 13 у Святошинському районі Києва (місцевість) Біличі сталася ДТП.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«Не вписався у поворот водій цього Chevrolet, який на нормальній швидкості приїхав зі сторону проспекту Перемоги, та, збивши паркан, вилетів у кювет», - йдеться в повідомленні.

У ДТП обійшлося без потерпілих.

Як повідомлялося, у понеділок увечері на вулиці Січових Стрільців пішохід намагався перейти дорогу і впав під колеса проїжджаючого повз автомобіля.

18 листопада ввечері на проспекті Перемоги, поблизу станції метро «Політехнічний інститут», сталася ДТП за участю мікроавтобуса «Опель» і маршрутки «Богдан».