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    Не вписався у поворот: у Києві Chevrolet збив паркан і вилетів з дороги (фото)

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    ДТП сталася на вул. Чорнобильській, 13 - Не вписався у поворот: у Києві Chevrolet збив паркан і вилетів з дороги (фото)
    ДТП сталася на вул. Чорнобильській, 13
    Фото: Київ оперативний

    В результаті ДТП ніхто не постраждав

    Сьогодні, 19 листопада, на вулиці Чорнобильській, 13 у Святошинському районі Києва (місцевість) Біличі сталася ДТП.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    «Не вписався у поворот водій цього Chevrolet, який на нормальній швидкості приїхав зі сторону проспекту Перемоги, та, збивши паркан, вилетів у кювет», - йдеться в повідомленні.

    У ДТП обійшлося без потерпілих.

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    Не вписався у поворот: у Києві Chevrolet збив паркан і вилетів з дороги (фото)
    Не вписався у поворот: у Києві Chevrolet збив паркан і вилетів з дороги (фото)
    Не вписався у поворот: у Києві Chevrolet збив паркан і вилетів з дороги (фото)
    Не вписався у поворот: у Києві Chevrolet збив паркан і вилетів з дороги (фото)
    Не вписався у поворот: у Києві Chevrolet збив паркан і вилетів з дороги (фото)

    Як повідомлялося, у понеділок увечері на вулиці Січових Стрільців пішохід намагався перейти дорогу і впав під колеса проїжджаючого повз автомобіля.

    18 листопада ввечері на проспекті Перемоги, поблизу станції метро «Політехнічний інститут», сталася ДТП за участю мікроавтобуса «Опель» і маршрутки «Богдан».

    ДТП Київ дороги водій автомобіль
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