На Лук’янівці молодик потрапив під колеса автівки і впав у кому



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ДТП сталася на вулиці Січових Стрільців Фото: Інформатор

Пішохід отримав важку травму, ударившись головою об асфальт

У понеділок, 18 листопада, ввечері в Шевченківському районі Києва стався наїзд на пішохода. На вулиці Січових Стрільців пішохід намагався перейти дорогу і впав під колеса проїжджаючого повз автомобіля.

Про це повідомляє Інформатор.

За словами водія Dacia, він виїхав на вулицю Січових Стрільців і почав рух в бік центру. Він бачив, як попереду, хитаючись, йшов пішохід. За словами очевидців, це був чоловік віком до 25 років в стані алкогольного сп'яніння. Він уже було ступив на тротуар, але потім впав назад прямо під колеса автомобіля. Dacia наїхала йому на ногу, але найважчу травму пішохід отримав, ударившись головою об асфальт.

На місце прибула швидка допомога і патрульні. Вони повідомили, що потерпілого намагалися відкачати медики. Його терміново доставили в реанімацію в стані коми. Стан потерпілого, за даними поліції, дуже важкий.

Подробиці події встановлює слідство.