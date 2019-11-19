На проспекті Перемоги маршрутка влетіла в мікроавтобус (фото)



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ДТП сталася поблизу станції метро «Політехнічний інститут» Фото: Місто Київ

В результаті ДТП постраждалих немає

У понеділок, 18 листопада, ввечері на проспекті Перемоги, поблизу станції метро «Політехнічний інститут», сталася ДТП за участю мікроавтобуса «Опель» і маршрутки «Богдан».

Аварія сталася близько 19:10, повідомляє «Місто Київ».

За словами водія «Опеля», він виїжджав з крайньої правої смуги, в якій навпроти супермаркету були припарковані автомобілі, і в нього відразу влетіла маршрутка, в салоні якої знаходилися пасажири.

Постраждалих немає.

В автомобіля «Опель» пошкоджена права передня частина. У маршрутки сильних пошкоджень не було, удар був несильний.

Після того, як на місце аварії прибули патрульні, маршрутка поїхала. А водій «Опель» залишився для складання протоколу.

Як повідомлялося, у понеділок увечері на вулиці Січових Стрільців пішохід намагався перейти дорогу і впав під колеса проїжджаючого повз автомобіля.