  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На проспекті Перемоги маршрутка влетіла в мікроавтобус (фото)

    • Розсилка
    ДТП сталася&nbsp;поблизу станції метро &laquo;Політехнічний інститут&raquo; - На проспекті Перемоги маршрутка влетіла в мікроавтобус (фото)
    ДТП сталася поблизу станції метро «Політехнічний інститут»
    Фото: Місто Київ

    В результаті ДТП постраждалих немає

    У понеділок, 18 листопада, ввечері на проспекті Перемоги, поблизу станції метро «Політехнічний інститут», сталася ДТП за участю мікроавтобуса «Опель» і маршрутки «Богдан».

    Аварія сталася близько 19:10, повідомляє «Місто Київ».

    За словами водія «Опеля», він виїжджав з крайньої правої смуги, в якій навпроти супермаркету були припарковані автомобілі, і в нього відразу влетіла маршрутка, в салоні якої знаходилися пасажири.

    Постраждалих немає.

    В автомобіля «Опель» пошкоджена права передня частина. У маршрутки сильних пошкоджень не було, удар був несильний.

    Після того, як на місце аварії прибули патрульні, маршрутка поїхала. А водій «Опель» залишився для складання протоколу.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    На проспекті Перемоги маршрутка влетіла в мікроавтобус (фото)
    На проспекті Перемоги маршрутка влетіла в мікроавтобус (фото)
    На проспекті Перемоги маршрутка влетіла в мікроавтобус (фото)

    Як повідомлялося, у понеділок увечері на вулиці Січових Стрільців пішохід намагався перейти дорогу і впав під колеса проїжджаючого повз автомобіля.

    Національна поліція України ДТП Київ автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ