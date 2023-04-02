На Київщині стався вибух: є загиблі
На місці працюють поліцейські Київської області, патрульна поліція, рятувальники та медики
Сьогодні, 2 квітня, біля житлового будинку стався вибух. В результаті чого одна людина загинула. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Київської області.
«Білоцерківець 2 квітня, о 14:00, повідомив, що почув вибух та побачив мертвим чоловіка», – йдеться в повідомленні.
Внаслідок вибуху загинув 59-річний чоловік, що хворів та мав вади ніг. На місці події вибухотехніки виявили чеку.
На місці працюють поліцейські Київської області, патрульна поліція, рятувальники та медики.
Нагадаємо, нещодавно у Пущі-Водиці згоріла найкрасивіша дача. Скоріш за все первісно будівля призначалася для приватного пасіоната або санаторія. З огляду на таку функцію, дві веранди, що причепурені мережаними дерев'яними архівольтами, розташовані асиметрично, ліва – уздовж вуличного фасаду, а права – впоперек.
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