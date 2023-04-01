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Вибух гранати у львівській квартирі: поліція повідомила нові деталі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вибух гранати у львівській квартирі: поліція повідомила нові деталі
За попередніми даними, у квартирі вибухнула граната РГН
фото ілюстративне

У результаті вибуху один чоловік загинув, ще один – зазнав поранень

Поліцейські встановлюють обставини вибуху в квартирі у Львові, що стався 31 березня близько 22:30. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Львівській області.

Вибух стався в одному з помешкань у багатоквартирному будинку на вулиці Замарстинівській у Львові.

На місці події працювали вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, у квартирі вибухнула граната, ймовірно, РГН. Внаслідок вибуху гість, 44-річний мешканець Чернігова, отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події, а господар помешкання, 52-річний львів’янин, госпіталізований із важкими травмами.

Слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події та походження боєприпасу.

Нагадаємо, раніше депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що пізно ввечері 31 березня унаслідок вибуху в будинку загинула людина

Теги: вибух Львів граната поліція кримінал

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