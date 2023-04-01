Вибух гранати у львівській квартирі: поліція повідомила нові деталі

За попередніми даними, у квартирі вибухнула граната РГН

У результаті вибуху один чоловік загинув, ще один – зазнав поранень

Поліцейські встановлюють обставини вибуху в квартирі у Львові, що стався 31 березня близько 22:30. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Львівській області.

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Вибух стався в одному з помешкань у багатоквартирному будинку на вулиці Замарстинівській у Львові.

На місці події працювали вибухотехніки та співробітники інших служб поліції Львівщини.

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Як встановили правоохоронці, у квартирі вибухнула граната, ймовірно, РГН. Внаслідок вибуху гість, 44-річний мешканець Чернігова, отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події, а господар помешкання, 52-річний львів’янин, госпіталізований із важкими травмами.

Слідчі відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Проводиться досудове розслідування, поліцейські встановлюють обставини події та походження боєприпасу.

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Нагадаємо, раніше депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що пізно ввечері 31 березня унаслідок вибуху в будинку загинула людина.