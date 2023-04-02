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Вибух пролунав у окупованому Мелітополі

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Вибух пролунав у окупованому Мелітополі
фото ілюстративне
фото: slovoidilo.ua

Жителі повідомляють про чорний дим

У неділю зранку, 2 квітня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух. Про це повідомляє міський голова міста Іван Федоров. 

«Вибухова неділя для окупантів», – написав він.

Мер міста повідомляє, що ймовірно вибух відбувся на локомотивному депо. За його словами, жителі повідомляють про чорний дим. Іван Федоров зазначає, що це вже третій вибух на локомотивному депо. 

До слова, британська розвідка повідомила про про «надзвичайно високу» кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов’язаних із вживанням алкоголю серед військових Росії.

Нагадаємо, що триває 403-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ЗСУ відбили 70 атак противника. Минулої доби противник завдав 2 ракетних та 30 авіаційних ударів, здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Ворог продовжує цинічно вести війну проти мирних громадян. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: ворог Іван Федоров вибух розвідка

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