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У Ростові пролунали потужні вибухи (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У Ростові пролунали потужні вибухи (відео)
фото з відкритих джерел

Було чутно щонайменше два потужних вибухи

У вечері 1 квітняу у Ростові пролунала серія вибухів. 


Щонайменше два потужних вибухи чули жителі м. Новочеркаськ, що розташований за 40 км. від Ростову.


Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах. Наразі причина вибухів невідома. Подальша інформація встановлюється.

Нагадуємо, триває 402-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито 70 атак противника на зазначених напрямках. Найінтенсивніші бої тривають за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 1 квітня.

Теги: відео росія вибух

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