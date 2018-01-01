На Київщині священники УПЦ МП порушили архітектуру церкви, споруджену гетьманом Мазепою

Незаконну забудову здійснила Білоцерківська єпархія Української православної церкви Московського матріархату

Мер Білої Церкви Геннадій Дикий просить провести перевірку незаконних споруд, зведених на території пам'ятки архітектури національного значення - Спасо-Преображенського собору Усі ці самобуди, за інформацією депутатів міськради, споруджено Білоцерківським єпархіальним управлінням УПЦ МП, повідомляє КиевVласть з посиланням на місцевий



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Спасо-Преображенський собор у Білій Церкві

Незаконну забудову здійснила Білоцерківська єпархія Української православної церкви Московського матріархату

Мер Білої Церкви Геннадій Дикий просить провести перевірку незаконних споруд, зведених на території пам'ятки архітектури національного значення - Спасо-Преображенського собору

Усі ці самобуди, за інформацією депутатів міськради, споруджено Білоцерківським єпархіальним управлінням УПЦ МП, повідомляє КиевVласть з посиланням на місцевий телеканала БЦТБ.

На черговій сесії міськради Білої Церкви депутат Володимир Бабенко підняв питання про незаконну забудову в Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Депутат вважає, що потрібно вжити заходів для збереження пам'ятки архітектури національного значення - Спасо-Преображенського кафедрального собору та Микільської церкви.

Депутат наголосив, що незаконну забудову здійснила Білоцерківська єпархія Української православної церкви Московського матріархату (УПЦ МП).

Також священнослужителі, за словами Бабенка, «змінили зовнішній вигляд Микільської церкви, яка ще в 1706 році була побудована гетьманом Мазепою».

Депутат повідомив, що отримав відповідь від управління містобудування та архітектури виконкому Білоцерківської міськради, в якому повідомляється, що Білоцерківська єпархія УПЦ МП не отримувала жодного дозволу і не погоджувала кошторисну документацію для проведення будівництва.

За підсумками обговорення Дикий попросив провести перевірку зазначених об'єктів і доповісти на наступній сесії, щоб «прийняти обгрунтоване рішення».