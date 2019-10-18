Реєстр сексу. Депутатам пропонують взяти під контроль інтимне життя українців



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До «реєстру сексу» можна буде вносити інформацію через мобільний додаток

До комітету Верховної Ради з прав людини надійшла пропозиція створити державний добровільний реєстр осіб, які розпочали статеве життя.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав автор ідеї адвокат Андрій Хилько.

За словами Хилька, реєстр потрібен для підтримки українців, які хочуть «створити здорову сім'ю».

Хилько розповів, що до «добровільного реєстру початку особистих інтимних стосунків – «реєстру сексу» можна буде зареєструватися через мобільний додаток.

«Для «початку стосунків» треба буде внести виключно прізвище, ім'я та по батькові, дати народження, діючий мобільний контакт. Відображення «пара» активуватиметься, коли обидва партнери підтвердять смс-кодами свою реєстрацію «зв'язок», що прийдуть на мобільні номери, але код партнера повинен буде ввести інший партнер на власному мобільному, аби зафіксувати згоду на стосунки», - поінформував адвокат.

На думку адвоката, «реєстру сексу» потрібен, аби:

1. Убезпечення малолітніх від небажаних статевих стосунків, оскільки під час вимоги/прохання утворити «пару» партнер зі злим умислом просто відмовиться;

2. Унеможливлення сексуального насилля щодо жінок;

3. Захист громадян від «нечистих» статевих партнерів, які не мають наміру створювати родину, шукаючи виключно сексуального задоволення та жертву для такої мети;

4. Юридичні гарантії про «громадське подружнє життя» особами, які мають доводити у судовому порядку наявність цивільного шлюбу/подружнього життя

5. Зменшення кількості випадків педофілії;

6. Швидше притягнення до відповідальності осіб, які вчинили розпусні дії, з метою спонукання до інтимних тимчасових стосунків ( при наявності утвореної «пари»)

7. Доведення юридичного факту батьківства у випадках випадкової вагітності, особливо з громадянами іноземних країн, для присудження аліментів на утримання;

Хилько розповів про місце держави у даному проекті :

1. «Парам», які добровільно внесли коротку інформацію про себе держава надаватиме можливість безкоштовного лікування від венеричних захворювань;

2. Безкоштовне надання засобів контрацепції;

3. Державна підтримка психологами;

4. Запрошення зареєстрованих «пар» на безкоштовні лекції про утворення сім'ї, розвиток родини через смс-повідомлення ;

5. Запрошення зареєстрованих «пар» на безкоштовні семінари з планування вагітності, через смс- повідомлення;

6. Невідкладні слідчі дії у випадку якщо поступила інформація про зґвалтування, насилля. У додатку буде кнопка SOS ,це коли один з партнерів може негайно заявити про насилля, зґвалтування в існуючій «парі».

7. Державна підтримка, захист стосунків громадян нетрадиційної сексуальної орієнтації, поглиблена консультативна робота та допомога.

Хилько зауважує, що за допомогою «реєстру сексу» можна буде виявляти, наприклад, зловмисників, які шукають у стосунках «виключно сексуального задоволення, або мають венеричні захворювання та свідомо їх передають іншим». «Для цього в онлайн-додатку буде передбачена неможливість реєстрації пари, якщо партнер вже зареєстрований або є повідомлення від попередніх партнерів про тяжкі статеві захворювання які невиліковні ,або якщо відносно партнера відбувається слідство щодо зґвалтування, тощо», - написав адвокат.

Адвокат запевняє, що внесення або надання недостовірної інформації про свої ініціали з метою введення в оману партнерів буде переслідуватись законом за статтею шахрайство Кримінального кодексу України.

«Дані з реєстру не зможуть бути розголошені окрім як у суді під час кримінального провадження. За розголошення приватних даних про стосунки передбачатиметься відповідальність», - стверджує Хилько і додає, що його проєк наразі розглядає профільний Комітет Верховної Ради з прав людини.

Першою про «реєстр сексу» повідомила на своїй сторінці у Facebook народний депутат 8-го скликання, радник нинішнього голови парламентського комітету з питань прав людини Ірина Суслова. Вона зазначила, що до парламентського комітету надійшла письмова пропозиція створити державний реєстр (добровільний) осіб, які почали статеве життя.

«І тут я сиджу і думаю, хто повинен бути розробником такого реєстру, утримувачем, як зберегти і захистити дані, які будуть туди надходити ...» - зазначила Суслова.

Після її посту автор «реєстру сексу» Андрій Хилько вирішив викласти свою ідею у себе на сторінці у соцмережі.