Одеські медики нагадують про профілактику ботулізму
Одеська інфекційна лікарня забезпечена ботулінічною сироваткою. Заходи щодо профілактики ботулізму
В Одеській міській клінічній інфекційній лікарні є в наявності достатня кількість ботулінічної сироватки (антитоксину). Імунобіологічний препарат канадського виробництва одержано по лінії централізованих поставок Міністерства охорони здоров'я України.
Минулого тижня до інфекційної лікарні міста Одеси був госпіталізований житель Овідіопольського району Одеської області з ботулізмом, якому своєчасно було введено протиботулінічну сироватку. Пацієнт пов'язує захворювання із вживанням в'яленої риби.
Ботулізм - це дуже небезпечна кишкова інфекція, яка викликає ураження нервової системи і має високу летальність. Ботулотоксин - одна з найсильніших у світі отрут. Паличка ботулізму розвивається тільки в анаеробних умовах, особливий ризик пов'язаний із вживанням консервів домашнього приготування, в'яленої, копченої, солоної риби, особливо з нутрощами.
Першими симптомами ботулізму є зорові розлади - погіршення зору, двоїння об'єктів, можливий розвиток блювоти, зазвичай без підвищення температури і розладу шлунку. Через кілька днів починається порушення дихання та інша важка симптоматика.
Порятунок життя людини, яка захворів на ботулізм, багато в чому залежить від того, наскільки швидко з моменту початку захворювання буде введений антитоксин. При появі перших симптомів ботулізму та інших харчових токсикоінфекцій необхідно якомога швидше звернутися до лікаря і ні в якому разі не займатися самолікуванням.
Одеські медики дають такі рекомендації з профілактики ботулізму:
- Не купуйте в місцях стихійної торгівлі домашні консерви, солоні і копчені м'ясні продукти, сушену, в'ялену і солону рибу.
- При самостійному консервуванні на всіх етапах дотримуйтесь правил особистої гігієни, ретельно промивайте продукти і використовуйте щітку, якщо їх поверхня забруднена землею. Для консервування можна використовувати тільки свіжі фрукти і овочі.
- Паличку ботулізму і її спори можна знищити тільки при автоклавуванні. Кип'ятіння не вбиває паличку ботулізму. Закатування консервів у герметичні банки в домашніх умовах можна проводити тільки при використанні автоклава, інакше всі, хто їстимуть ці консерви, наражаються на смертельну небезпеку. Без автоклавування можна маринувати або солити гриби і овочі, які будуть зберігатися у відкритому посуді із забезпеченням доступу повітря.
- Якщо на закатаних банках «здулися» кришки, то такі заготовки їсти не можна - їх слід знищити. Категорично заборонено кип'ятити вміст бомбажної банки і вживати в їжу.
- Швидкопсувні продукти зберігайте тільки в холодильнику, обов'язково дотримуйтесь термінів їх зберігання, не беріть їх у дорогу і на відпочинок.
- Діти особливо чутливі до ботулінічного токсину, тому їм не рекомендовано давати консервовані в домашніх умовах продукти.