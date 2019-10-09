Одеські медики нагадують про профілактику ботулізму



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Одеська інфекційна лікарня забезпечена ботулінічною сироваткою. Заходи щодо профілактики ботулізму

В Одеській міській клінічній інфекційній лікарні є в наявності достатня кількість ботулінічної сироватки (антитоксину). Імунобіологічний препарат канадського виробництва одержано по лінії централізованих поставок Міністерства охорони здоров'я України.

Минулого тижня до інфекційної лікарні міста Одеси був госпіталізований житель Овідіопольського району Одеської області з ботулізмом, якому своєчасно було введено протиботулінічну сироватку. Пацієнт пов'язує захворювання із вживанням в'яленої риби.

Ботулізм - це дуже небезпечна кишкова інфекція, яка викликає ураження нервової системи і має високу летальність. Ботулотоксин - одна з найсильніших у світі отрут. Паличка ботулізму розвивається тільки в анаеробних умовах, особливий ризик пов'язаний із вживанням консервів домашнього приготування, в'яленої, копченої, солоної риби, особливо з нутрощами.

Першими симптомами ботулізму є зорові розлади - погіршення зору, двоїння об'єктів, можливий розвиток блювоти, зазвичай без підвищення температури і розладу шлунку. Через кілька днів починається порушення дихання та інша важка симптоматика.

Порятунок життя людини, яка захворів на ботулізм, багато в чому залежить від того, наскільки швидко з моменту початку захворювання буде введений антитоксин. При появі перших симптомів ботулізму та інших харчових токсикоінфекцій необхідно якомога швидше звернутися до лікаря і ні в якому разі не займатися самолікуванням.

Одеські медики дають такі рекомендації з профілактики ботулізму: