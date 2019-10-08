На Хмельниччині закрили школи через менінгіт



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Навчання у школах призупинене на тиждень, проводитиметься дезінфекція приміщення

У двох навчальних закладах захворіло четверо учнів на менінгіт

На Хмельниччині у Дунаївцях 8 жовтня закрили дві школи на карантин через менінгіт.

Відповідне рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при райдержадміністрації, повідомляють місцеві новини Є.

Зазначається, що у навчальних закладах захворіло четверо учнів на менінгіт.

«За останні тижні в районі зафіксовано шість випадків захворюваності на цю небезпечну недугу. Двоє дорослих захворіли на менінгіт в одному із сіл Дунаєвецького району. Щодо дітей, то вони наразі госпіталізовані до Хмельницької інфекційної лікарні. Двом поставили заключний діагноз – серозний менінгіт. Ще двом дітям діагнозу не встановили. Навчання у школах, у яких навчалися ці учні, призупинене на тиждень. Там проводитиметься дезінфекція приміщення, що включає вологе прибирання з спецзасобами та провітрювання. Навчання ще у інших школах триває», - розповідає завідувач відділення організації епідеміологічних досліджень державного управління «Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України» Тетяна Федак.

Станом на сьогодні у Хмельницькій інфекційній лікарні перебуває дев’ятеро людей, яким поставили попередній діагноз – менінгіт.

За словами заступника головного лікаря медуставнови Нінель Марцонь, з усіх захворілих – один дорослий, вісім дітей. Четверо дітей з Дунаєвець, всі інші – з Хмельницького. Попередні діагнози хворих – ентеровірусні менінгіти.

Стан пацієнтів середнього ступеня важкості. Двоє дітей перебувають в реанімації.

Довідка: Менінгіт – це запалення захисних оболонок головного або спинного мозку людини. Бактеріальна або вірусна інфекція, що потрапляє до спинномозкової рідини (ліквору), яка циркулює у порожнинах головного та спинного мозку, та зазвичай викликає запальний процес. Однак причинами менінгіту можуть стати і певні травми, рак, вживання деяких лікарських препаратів, а також інші види інфекцій.

Як повідомлялося, на Донеччині у школах оголосили карантин через ГРВІ.

Нагадаємо, 7 жовтня ЗМІ повідомили, що на Прикарпатті починається епідемія грипу та ГРВІ.