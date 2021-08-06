На Київщині у власність держави повернули землю вартістю 200 млн грн

Орендар заборгував за землю майже 900 тис. грн

Орендар земельної ділянки площею 3,7 га три роки не сплачував кошти за неї

На Київщині прокуратурою забезпечено реальне виконання рішення суду про повернення у розпорядження держави 3,7 га землі вартістю 198 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

За активної участі Броварської окружної прокуратури забезпечено виконання судового рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки.

«Встановлено, що земельна ділянку площею 3,7 га, яка розташована у межах смт Калинівка Броварського району, перебуває в оренді в одного з підприємств. Однак, користуючись землею, товариство впродовж 2016-2018 років не сплачувало орендну плату, заборгувавши до місцевого бюджету майже 900 тисяч гривень, чим порушило економічні інтереси територіальної громади», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Зазначається, що орган місцевого самоврядування та контролюючий орган не вживали достатніх заходів задля стягнення вказаної заборгованості із недобросовісного орендаря.

Реагуючи на зазначені порушення, прокуратура звернулася до суду.

За результатами вжитих окружною прокуратурою заходів щодо реального виконання судового рішення, розірвано договір оренди земельної ділянки площею 3,7 га та вартістю 198 млн грн і повернуто її у комунальну власність Калинівської селищної ради Броварського району.

Як повідомлялося, столична прокуратура в судовому порядку вимагає скасувати незаконну реєстрацію права приватної власності на нежитлові приміщення, розташовані по вул. Золотоустівській, 2/4 у Шевченківському районі площею 171 кв. м та вартістю понад 3 млн грн.

Нагадаємо також, що 1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.