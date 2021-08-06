Прокуратура вимагає повернути місту приміщення біля цирку вартістю понад 3 млн грн.

Нежитлові приміщення на вул. Золотоустівській, 2/4 незаконно зареєстровані за фізичними особами

Судом відкрито провадження у справі за позовом прокурора

Столична прокуратура в судовому порядку вимагає скасувати незаконну реєстрацію права приватної власності на нерухоме майно в центрі Києва, яке належить територіальній громади міста. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що у комунальній власності територіальної громади перебувають нежитлові приміщення, розташовані по вул. Золотоустівській, 2/4 у Шевченківському районі площею 171 кв. м та вартістю понад 3 млн грн.

Водночас, у 2018 році право власності на комунальне майно було зареєстровано за фізичними особами на підставі неіснуючих правовстановлюючих документів та нікчемних правочинів.

За таких обставин Київська міська прокуратура звернулася до Шевченківського районного суду Києва з позовом про скасування рішень про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно за приватними особами.

Наразі судом відкрито провадження у справі за позовом прокурора.

Нагадаємо, Солом’янська окружна прокуратура міста Києва забезпечила реальне виконання рішення суду про повернення територіальній громаді столиці незаконно відчуженої квартири на вул. Волгоградській вартістю понад 1 млн грн, яку прибрав до рук аферист.

Нещодавно правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Київської області за фактом шахрайського заволодіння квартирою померлої на підставі підроблених документів.

Печерська окружна прокуратура у судовому порядку вимагає повернути столичній громаді дві квартири у центрі Києва, які були незаконно відчужені на підставі підроблених документів.

Також Шевченківська окружна прокуратура в судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді столиці нежитлові приміщення площею 129 кв. м вартістю понад 4 млн грн, розташовані у центрі столиці, які шахраї привласнили на підставі підроблених документів.