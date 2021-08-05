Уряд маніпулює, коли заявляє про тисячі угод з купівлі-продажу землі. Експерт пояснив, в чому нюанс

Влада виявилась неготовою до моніторингу купівлі-продажу колишніх підмораторних земель

Уряд маніпулює інформацією про обсяги купівлі-продажу сільськогосподарської землі, коли заявляє, що за перший місяць роботи ринку вже укладено біля п'яти тисяч угод. Юрист, фахівець у земельному та аграрному праві Руслан Сокол в інтерв’ю «Главкому» пояснив, найімовірніше в таких звітах йдеться про договори щодо усіх земель, віднесених до категорії сільськогосподарського призначення. «Зокрема і тих, які не перебували під мораторієм – земельні ділянки для ведення ОСГ, садівництва», – підкреслив юрист.

Зазначимо, уряд хвалиться, що після відкриття ринку вже укладено тисячі угод.

Експерт додав, що уряд виявився неготовим щодо моніторингу колишніх підмораторних земель. «Нещодавно чиновник Міністерства юстиції Дмитро Кирилюк просив порад у нотаріусів щодо пропозицій здійснення відстежування обігу колишніх підмораторних земель, адже Державний реєстр прав не має такого функціоналу», – підкреслив Сокол.

На думку Сокола, така інформація цікавить дуже широке коло суб’єктів, а її немає. Принаймні, ніде чітко не зазначалося про договори щодо конкретного цільового призначення, лише за категорією в цілому.

Нагадаємо, 1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Онлайн-перевірку дотримання обмежень під час покупки землі сільгосппризначення до 100 га в одні руки здійснюють нотаріуси. При цьому через неоднозначне трактування законодавства щодо методи обчислення цих ділянок мають місце числені випадки відмови від реєстрації угод.