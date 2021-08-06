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    Економіка та фінанси

    Ринок землі наробив великих проблем власникам садових будинків. Пояснення юриста

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    Законодавець має якнайшвидше вирішити питання із садовими будиночками - Ринок землі наробив великих проблем власникам садових будинків. Пояснення юриста
    Законодавець має якнайшвидше вирішити питання із садовими будиночками
    Фото з відкритих джерел

    Законодавець вимагає при продажу садових будинків проходити ті ж процедури, що й при продажу сільгоспземель

    В Україні 1 липня запрацював ринок сільгоспземель. У ньому є підводні камені для жителів міст, які не мають жодного відношення до сільського господарства. Про це «Главкому» розповів юрист, фахівець у земельному та аграрному праві Руслан Сокол.

    Справа в тому, що земля для ведення садівництва належать до категорії земель сільськогосподарського призначення. Тому, якщо ви хочете її продати, то вам доведеться пройти всі процедури, так наче ви продаєте землю у селі.

    Зокрема, крім документів, які підтверджують їх особу та громадянство України, потрібно обов'язково надати:

    • державний акт на право власності;
    • договір;
    • свідоцтво про право на спадщину або інший документ, що підтверджує право власності;
    • документи про грошову оцінку відчужуваної земельної ділянки.

    Заплатити за нотаріальні послуги дорожче, ніж до 1 липня 2021 року.

    «Законодавець має якнайшвидше вирішити це питання, оскільки це охоплює значну частину договорів і є безглуздим», – пояснює юрист.

    Нагадаємо, 1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

    До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

    Онлайн-перевірку дотримання обмежень під час покупки землі сільгосппризначення до 100 га в одні руки здійснюють нотаріуси.

    В Україні власники земельних ділянок чи паїв, які не оформлять на них право власності, можуть їх втратити.

    Читайте також інтерв'ю: Перший місяць ринку землі. Що приховує влада і чому нотаріуси відмовляються посвідчувати угоди?
    Теги: економіка земля ринок документи міст
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    Ринок землі наробив великих проблем власникам садових будинків. Пояснення юриста