Ринок землі наробив великих проблем власникам садових будинків. Пояснення юриста

Законодавець вимагає при продажу садових будинків проходити ті ж процедури, що й при продажу сільгоспземель

В Україні 1 липня запрацював ринок сільгоспземель. У ньому є підводні камені для жителів міст, які не мають жодного відношення до сільського господарства. Про це «Главкому» розповів юрист, фахівець у земельному та аграрному праві Руслан Сокол.

Справа в тому, що земля для ведення садівництва належать до категорії земель сільськогосподарського призначення. Тому, якщо ви хочете її продати, то вам доведеться пройти всі процедури, так наче ви продаєте землю у селі.

Зокрема, крім документів, які підтверджують їх особу та громадянство України, потрібно обов'язково надати:

державний акт на право власності;

договір;

свідоцтво про право на спадщину або інший документ, що підтверджує право власності;

документи про грошову оцінку відчужуваної земельної ділянки.

Заплатити за нотаріальні послуги дорожче, ніж до 1 липня 2021 року.

«Законодавець має якнайшвидше вирішити це питання, оскільки це охоплює значну частину договорів і є безглуздим», – пояснює юрист.

Нагадаємо, 1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.

До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Онлайн-перевірку дотримання обмежень під час покупки землі сільгосппризначення до 100 га в одні руки здійснюють нотаріуси.

В Україні власники земельних ділянок чи паїв, які не оформлять на них право власності, можуть їх втратити.