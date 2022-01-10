На Київщині в ДТП загинув іноземець (фото)

У Київській області у ДТП загинув громадянин Італії

У Київській області у ДТП загинув громадянин Італії

В результаті аварії громадянин Італії загинув на місці від отриманих травм

У понеділок, 10 січня, близько 12:00 на 53 кілометрі автоколони Київ-Овруч сталася дорожньо-транспортна пригода. Між селищами Димер і Катюжанка зіткнулися два автомобілі. Про це повідомляє поліція Київської області.

Між селищами Димер і Катюжанка зіткнулися два автомобілі: авто марки Dodge Durango і авто марки Suzuki Swift. За кермом останнього автомобіля перебував 67-річний громадянин Італії.

В результаті аварії громадянин Італії загинув на місці від отриманих травм. Водій іншого авто не постраждав.

Відомо, що на місці дорожньо-транспортної пригоди працювали співробітники відділу реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в Київській області.

Співробітники правоохоронних органів встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди на вказаній ділянці дорозі. Після встановлення всіх обставин, правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

Як повідомлялося, 9 січня на автошляху Н-08 сполученням Бориспіль – Золотоноша сталася дорожньо-транспортна пригода. 43-річний комерційний директор будівельної компанії з Києва, рухаючись в напрямку міста Бориспіль, не впорався з керуванням автомобілем Kia Sorento та допустив зіткнення з деревом.

9 січня у Києві сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, один із них спалахнув. У результаті загинув водій однієї автівки, також постраждала дитина.