У Казахстані знайдено мертвим третього за день високопоставленого силовика

Сьогодні помер заступник начальника управління поліції в Алмати

Співробітник поліції начебто помер у результаті інфаркту

У Казахстані чергова смерть у лавах високопоставлених силовиків. Як повідомив інформаційно-аналітичний портал Orda Kazakhstan, співробітник поліції помер у результаті інфаркту, що стався сьогодні вранці.

«Помер заступник начальника управління поліції Турскибського району Танат Назанов, повідомили в ДП Алмати. Він помер від інфаркту на робочому місці об 11:00 10.01.2022 року», – повідомляють ЗМІ

Також сьогодні в Казахстані виявили мертвими двох високопоставлених силовиків. Так, у дворі будинку за місцем проживання виявлено труп полковника КНБ Азамата Ібраєва, за даними місцевих видань, у нього травми, характерні для падіння з висоти.

Також повідомлялося про те, що начальник Департаменту поліції Жамбильської області, генерал Жанат Сулейменов покінчив життя самогубством. Після заворушень щодо нього було порушено кримінальну справу, йому загрожував трибунал.

Нагадаємо, влада країни заявила, що події у Казахстані слід розцінювати як гібридну терористичну атаку. Сьогодні, 10 січня, в країні оголошено загальнонаціональний траур.

Раніше МОЗ Казахстану назвав «технічною помилкою» дані про понад сотню загиблих на протестах.

Напередодні із Казахстану в Київ прибув літак: пасажири розказали, що відбувається в країні.

До слова, США вимагають від Казахстану пояснень щодо звернення за допомогою в ОДКБ.

Також стало відомо, скільки людей загинули від початку протестів у Казахстані.

Як повідомлялося, Bellingcat запустив базу даних для відстеження польотів з Казахстану та до нього.

Кілька днів тому ЄС заявив, щоготовий допомогти Казахстану – Боррель.

Читайте також: