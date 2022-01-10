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    Масштабна ДТП на Чернігівщині: 11 поранених, зокрема дитина

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    У Чернігівській області зіткнулися кросовер та мікроавтобус - Масштабна ДТП на Чернігівщині: 11 поранених, зокрема дитина
    У Чернігівській області зіткнулися кросовер та мікроавтобус
    фото: Головне управління ДСНС України у Чернігівській області

    Майже усі учасники аварії отримали тяжкі травми

    У Чернігівській області ввечері 9 січня зіткнулися кросовер та мікроавтобус. Унаслідок аварії постраждало 11 людей, серед яких одна дитина. У більшості з них тяжкі травми. Про аварію повідомили в управлінні ДСНС у Чернігівській області.

    ДТП сталася близько 21:26 біля села Городище Ніжинського району, на 113 км автодороги «Кіпті-Глухів-Бачівськ». У «Тойоті» перебувала 45-річна водійка Київщини та 10-річна пасажирка, а в мікроавтобусі ㅡ 26-річний водій з Чернігівської області та 8 пасажирів.

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    Масштабна ДТП на Чернігівщині: 11 поранених, зокрема дитина
    Масштабна ДТП на Чернігівщині: 11 поранених, зокрема дитина
    Масштабна ДТП на Чернігівщині: 11 поранених, зокрема дитина
    Масштабна ДТП на Чернігівщині: 11 поранених, зокрема дитина

    Речник управління ДСНС у Чернігівській області Олександр Івченко розповів «Укрінформу», що мікроавтобус не був рейсовим, а здійснював приватне перевезення.

    Рятувальники вказують, що у результаті зіткнення машин водіїв затисло деформованими конструкціями понівечених автівок. Їх звільнили за допомогою гідравлічного спецінструменту.

    Всього, за даними рятувальників, внаслідок аварії постраждало 11 людей, зокрема одна дитина.

    Водночас речниця поліції Чернігівської області Наталія Слабеняк у коментарі «Суспільному» зазначила про 9 постраждалих.
    За словами речника ДСНС України в області Романа Хропатого, спочатку до лікарень забрали 9 травмованих, а потім ще двоє людей звернулися до медиків. Ймовірно, через це виникла розбіжність у даних.

    Постраждалих каретами швидкої доправили до медзакладів Бахмача та Ніжина з травмами різного ступеню тяжкості.

    У закладах, куди доправили постраждалих, розповіли, що більшість із них перебувають у тяжкому стані, пише «Укрінформ». У Бахмацькій центральній міській лікарні з 10 постраждалих тільки двох відправили на амбулаторне лікування. Дитина має забій мозку, решта постраждалих – тяжкі травми та переломи.

    Ще одна жінка перебуває у реанімації Ніжинської центральної міської лікарні. Її прооперували вночі.

    Речниця поліції Наталія Слабеняк повідомила, що правоохоронці розслідують інцидент за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

    Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

    Теги: ДТП ДСНС Чернігівщина водій автомобіль аварія рятувальники
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    Масштабна ДТП на Чернігівщині: 11 поранених, зокрема дитина