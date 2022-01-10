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    Директор столичної будівельної компанії на автівці влетів у дерево (фото)

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    Автомобіль Kia Sorento зіткнувся з деревом - Директор столичної будівельної компанії на автівці влетів у дерево (фото)
    Автомобіль Kia Sorento зіткнувся з деревом
    фото: Нацполіція

    У результаті ДТП до лікарні потрапили водій і пасажирка автомобіля

    9 січня на автошляху Н-08 сполученням Бориспіль – Золотоноша сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Автопригода трапилась близько 19 години.

    43-річний комерційний директор будівельної компанії з Києва, рухаючись в напрямку міста Бориспіль, не впорався з керуванням автомобілем Kia Sorento та допустив зіткнення з деревом.

    Внаслідок автопригоди водій та 33-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження і були доставлені до Бориспільської лікарні.

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    Директор столичної будівельної компанії на автівці влетів у дерево (фото)
    Директор столичної будівельної компанії на автівці влетів у дерево (фото)
    фото: Нацполіція

    На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини події.

    Як повідомлялося, 9 січня у Києві сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, один із них спалахнув. У результаті загинув водій однієї автівки, також постраждала дитина.

    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина автомобіль
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    Директор столичної будівельної компанії на автівці влетів у дерево (фото)