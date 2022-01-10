Директор столичної будівельної компанії на автівці влетів у дерево (фото)
У результаті ДТП до лікарні потрапили водій і пасажирка автомобіля
9 січня на автошляху Н-08 сполученням Бориспіль – Золотоноша сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Автопригода трапилась близько 19 години.
43-річний комерційний директор будівельної компанії з Києва, рухаючись в напрямку міста Бориспіль, не впорався з керуванням автомобілем Kia Sorento та допустив зіткнення з деревом.
Внаслідок автопригоди водій та 33-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження і були доставлені до Бориспільської лікарні.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини події.
Як повідомлялося, 9 січня у Києві сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, один із них спалахнув. У результаті загинув водій однієї автівки, також постраждала дитина.