Директор столичної будівельної компанії на автівці влетів у дерево (фото)

У результаті ДТП до лікарні потрапили водій і пасажирка автомобіля

9 січня на автошляху Н-08 сполученням Бориспіль – Золотоноша сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Автопригода трапилась близько 19 години.

43-річний комерційний директор будівельної компанії з Києва, рухаючись в напрямку міста Бориспіль, не впорався з керуванням автомобілем Kia Sorento та допустив зіткнення з деревом.

Внаслідок автопригоди водій та 33-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження і були доставлені до Бориспільської лікарні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють обставини події.

Як повідомлялося, 9 січня у Києві сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, один із них спалахнув. У результаті загинув водій однієї автівки, також постраждала дитина.