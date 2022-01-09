  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Під Києвом сталася ДТП із загорянням: одна людина загинула, госпіталізовано дитину

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В одному із автомобілів стався вибух та загоряння - Під Києвом сталася ДТП із загорянням: одна людина загинула, госпіталізовано дитину
    В одному із автомобілів стався вибух та загоряння
    фото: facebook/DSNSKyiv

    Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів, одна з автівок марки Mitsubishi загорілася

    У неділю, 9 січня, у Києві сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів. У результаті одна людина загинула, також постраждала дитина. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Києві у Facebook.

    Аварія сталася приблизно о 14:20 на Столичному шосе в Голосіївському районі столиці. Там зіткнулися дві машини, а одна з них, Mitsubishi, спалахнула.

    На місце оперативно прибули рятувальники. Вони загасили вогонь і за допомогою гідравлічного інструменту деблокували з автомобіля тіло водія.

    Рятувальники погасили загоряння та дістали потерпілих з автівок/фото: facebook/DSNSKyiv
    Рятувальники погасили загоряння та дістали потерпілих з автівок/фото: facebook/DSNSKyiv

    Зазначають, що також в аварії постраждала дитина, яка знаходилася у другій машині Subaru разом із сім'єю. Хлопчика разом із мамою госпіталізували до лікарні.

    Причини та обставини ДТП встановлюватимуться правоохоронними органами.

    Нагадаємо, у ніч на неділю 9 січня на трасі Київ-Чоп поблизу села Дідилів перекинувся автобус з пасажирами. Внаслідок аварії обійшлося без постраждалих.

    У патрульній поліції Львівщини розповіли, що аварія сталася уночі на неділю на трасі Київ-Чоп. Водій автобуса MAN не врахував дорожню ситуацію, здійснив наїзд на відбійник та перекинувся на бік.

    Нагадаємо. днями на Франківщині автомобіль злетів з дороги та опинився на даху будинку.

    Читайте також: Найбільші штрафи для водіїв у 2022 році: які порушення коштуватимуть найдорожче
    Теги: ДТП ДСНС машини аварія рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Під Києвом сталася ДТП із загорянням: одна людина загинула, госпіталізовано дитину