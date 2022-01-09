Під Києвом сталася ДТП із загорянням: одна людина загинула, госпіталізовано дитину
Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів, одна з автівок марки Mitsubishi загорілася
У неділю, 9 січня, у Києві сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів. У результаті одна людина загинула, також постраждала дитина. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Києві у Facebook.
Аварія сталася приблизно о 14:20 на Столичному шосе в Голосіївському районі столиці. Там зіткнулися дві машини, а одна з них, Mitsubishi, спалахнула.
На місце оперативно прибули рятувальники. Вони загасили вогонь і за допомогою гідравлічного інструменту деблокували з автомобіля тіло водія.
Зазначають, що також в аварії постраждала дитина, яка знаходилася у другій машині Subaru разом із сім'єю. Хлопчика разом із мамою госпіталізували до лікарні.
Причини та обставини ДТП встановлюватимуться правоохоронними органами.
Нагадаємо, у ніч на неділю 9 січня на трасі Київ-Чоп поблизу села Дідилів перекинувся автобус з пасажирами. Внаслідок аварії обійшлося без постраждалих.
У патрульній поліції Львівщини розповіли, що аварія сталася уночі на неділю на трасі Київ-Чоп. Водій автобуса MAN не врахував дорожню ситуацію, здійснив наїзд на відбійник та перекинувся на бік.
Нагадаємо. днями на Франківщині автомобіль злетів з дороги та опинився на даху будинку.