Під Києвом сталася ДТП із загорянням: одна людина загинула, госпіталізовано дитину

В одному із автомобілів стався вибух та загоряння

Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів, одна з автівок марки Mitsubishi загорілася

У неділю, 9 січня, у Києві сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів. У результаті одна людина загинула, також постраждала дитина. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Києві у Facebook.

Аварія сталася приблизно о 14:20 на Столичному шосе в Голосіївському районі столиці. Там зіткнулися дві машини, а одна з них, Mitsubishi, спалахнула.

На місце оперативно прибули рятувальники. Вони загасили вогонь і за допомогою гідравлічного інструменту деблокували з автомобіля тіло водія.

Рятувальники погасили загоряння та дістали потерпілих з автівок/фото: facebook/DSNSKyiv

Зазначають, що також в аварії постраждала дитина, яка знаходилася у другій машині Subaru разом із сім'єю. Хлопчика разом із мамою госпіталізували до лікарні.

Причини та обставини ДТП встановлюватимуться правоохоронними органами.

Нагадаємо, у ніч на неділю 9 січня на трасі Київ-Чоп поблизу села Дідилів перекинувся автобус з пасажирами. Внаслідок аварії обійшлося без постраждалих.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що аварія сталася уночі на неділю на трасі Київ-Чоп. Водій автобуса MAN не врахував дорожню ситуацію, здійснив наїзд на відбійник та перекинувся на бік.

Нагадаємо. днями на Франківщині автомобіль злетів з дороги та опинився на даху будинку.