П’яний водій Toyota влаштував масштабну ДТП у Києві (фото, відео)

Проїжджа частина дороги усипана уламками автомобілів

У понеділок, 10 січня, на вулиці Автозаводській в Оболонському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Водій Toyota, який, за попередніми даними перебував у стані алкогольного сп’яніння, вилетів на зустрічну смугу і протаранив автомобіль Kiа.

Винуватець аварії без переднього колеса проїхав ще 200 м і зупинився біля АЗС. Як розповіли свідки, водій одразу втік, але потім повернувся на місце ДТП.

Паралельно ще зіткнулося дві машини. Уникаючи зіткнення, водій Peugeot зачепив трохи Iveco.

Уся проїжджа частина дороги усипана уламками автомобілів. Рух транспорту ускладнено.

На місці працює поліція та медики.

Водія Kia госпіталізовано з травмою голови.

Як повідомлялося, 9 січня на автошляху Н-08 сполученням Бориспіль – Золотоноша сталася дорожньо-транспортна пригода. 43-річний комерційний директор будівельної компанії з Києва, рухаючись в напрямку міста Бориспіль, не впорався з керуванням автомобілем Kia Sorento та допустив зіткнення з деревом.

9 січня у Києві сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, один із них спалахнув. У результаті загинув водій однієї автівки, також постраждала дитина.