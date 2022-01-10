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    П’яний водій Toyota влаштував масштабну ДТП у Києві (фото, відео)

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    Автомобіль&nbsp;Toyota протаранив Kiа - П’яний водій Toyota влаштував масштабну ДТП у Києві (фото, відео)
    Автомобіль Toyota протаранив Kiа
    фото: dtp.kiev.ua

    Проїжджа частина дороги усипана уламками автомобілів

    У понеділок, 10 січня, на вулиці Автозаводській в Оболонському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Водій Toyota, який, за попередніми даними перебував у стані алкогольного сп’яніння, вилетів на зустрічну смугу і протаранив автомобіль Kiа.

    Винуватець аварії без переднього колеса проїхав ще 200 м і зупинився біля АЗС. Як розповіли свідки, водій одразу втік, але потім повернувся на місце ДТП.

    Паралельно ще зіткнулося дві машини. Уникаючи зіткнення, водій Peugeot зачепив трохи Iveco.

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    П’яний водій Toyota влаштував масштабну ДТП у Києві (фото, відео)
    П’яний водій Toyota влаштував масштабну ДТП у Києві (фото, відео)
    П’яний водій Toyota влаштував масштабну ДТП у Києві (фото, відео)
    П’яний водій Toyota влаштував масштабну ДТП у Києві (фото, відео)
    П’яний водій Toyota влаштував масштабну ДТП у Києві (фото, відео)
    П’яний водій Toyota влаштував масштабну ДТП у Києві (фото, відео)
    П’яний водій Toyota влаштував масштабну ДТП у Києві (фото, відео)
    П’яний водій Toyota влаштував масштабну ДТП у Києві (фото, відео)
    П’яний водій Toyota влаштував масштабну ДТП у Києві (фото, відео)

    Уся проїжджа частина дороги усипана уламками автомобілів. Рух транспорту ускладнено.

    На місці працює поліція та медики.

    Водія Kia госпіталізовано з травмою голови.

    Як повідомлялося, 9 січня на автошляху Н-08 сполученням Бориспіль – Золотоноша сталася дорожньо-транспортна пригода. 43-річний комерційний директор будівельної компанії з Києва, рухаючись в напрямку міста Бориспіль, не впорався з керуванням автомобілем Kia Sorento та допустив зіткнення з деревом.

    9 січня у Києві сталася ДТП за участю двох легкових автомобілів, один із них спалахнув. У результаті загинув водій однієї автівки, також постраждала дитина.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
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    П’яний водій Toyota влаштував масштабну ДТП у Києві (фото, відео)