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    На Київщині вантажівка розчавила автівку з Дідом Морозом за кермом (фото)

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    Водія у вбранні Діда Мороза діставали з автівки рятувальники - На Київщині вантажівка розчавила автівку з Дідом Морозом за кермом (фото)
    Водія у вбранні Діда Мороза діставали з автівки рятувальники
    фото: Нацполіція

    Вантажівка зіткнулася з легковим автомобілем Skoda під керуванням 61-річного водія

    У п’ятницю, 14 січня, у Білій Церкві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Так, близько 6 години 46-річний водій вантажного автомобіля Mercedes, який працює на будівництві, допустив зіткнення з легковим автомобілем Skoda під керуванням 61-річного водія.

    На місце події прибули працівники батальйону патрульної поліції Білої Церкви та слідчо-оперативна група.

    За кермом легковика знаходився літній чоловік у вбранні Діда Мороза, якого від удару заблокувало в автомобілі. Рятувальники, які прибули на місце, допомогли чоловіку вибратися та передали його працівникам швидкої допомоги. У нього діагностували переломи ребер та госпіталізували до Білоцерківської міської лікарні №2.

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    На Київщині вантажівка розчавила автівку з Дідом Морозом за кермом (фото)
    На Київщині вантажівка розчавила автівку з Дідом Морозом за кермом (фото)
    На Київщині вантажівка розчавила автівку з Дідом Морозом за кермом (фото)
    На Київщині вантажівка розчавила автівку з Дідом Морозом за кермом (фото)
    На Київщині вантажівка розчавила автівку з Дідом Морозом за кермом (фото)

    Водій вантажного автомобіля не постраждав. Автомобіль після удару пошкодив дерев'яну огорожу та заїхав на територію домоволодіння.

    Слідчі з'ясовують обставини ДТП та згодом нададуть правову кваліфікацію події.

    До слова, у новорічну ніч в Ірпені чоловік у костюмі Діда Мороза вчинив бійку з клієнтом, який не захотів платити за спільне фото.

    У ніч на 14 січня на вулиці Новій у Києві п'яний водій автомобіля «Форд» не помітив відбійник, врізався в нього, в результаті чого автівка перекинулася на дах.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки водій Київщина автомобіль рятувальники
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    На Київщині вантажівка розчавила автівку з Дідом Морозом за кермом (фото)