На Київщині вантажівка розчавила автівку з Дідом Морозом за кермом (фото)

Вантажівка зіткнулася з легковим автомобілем Skoda під керуванням 61-річного водія

У п’ятницю, 14 січня, у Білій Церкві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, близько 6 години 46-річний водій вантажного автомобіля Mercedes, який працює на будівництві, допустив зіткнення з легковим автомобілем Skoda під керуванням 61-річного водія.

На місце події прибули працівники батальйону патрульної поліції Білої Церкви та слідчо-оперативна група.

За кермом легковика знаходився літній чоловік у вбранні Діда Мороза, якого від удару заблокувало в автомобілі. Рятувальники, які прибули на місце, допомогли чоловіку вибратися та передали його працівникам швидкої допомоги. У нього діагностували переломи ребер та госпіталізували до Білоцерківської міської лікарні №2.

Водій вантажного автомобіля не постраждав. Автомобіль після удару пошкодив дерев'яну огорожу та заїхав на територію домоволодіння.

Слідчі з'ясовують обставини ДТП та згодом нададуть правову кваліфікацію події.

До слова, у новорічну ніч в Ірпені чоловік у костюмі Діда Мороза вчинив бійку з клієнтом, який не захотів платити за спільне фото.

У ніч на 14 січня на вулиці Новій у Києві п'яний водій автомобіля «Форд» не помітив відбійник, врізався в нього, в результаті чого автівка перекинулася на дах.