В Ірпені Дід Мороз вибив два зуби клієнту, бо той не заплатив йому гроші за фото

У новорічну ніч в Ірпені сталося кілька сутичок

У новорічну ніч в Ірпінській громаді сталося декілька інцидентів. Один із них був доволі курйозним: чоловік у костюмі Діда Мороза вчинив бійку з клієнтом, який не захотів платити за спільне фото. Про це розповів у коментарі ITV начальник Ситуаційного центру комунального підприємства «Муніципальна варта» Роман Левенець.

За його словами, 31 грудня протягом дня працівники «Муніципальної варти» патрулювали місто самостійно, а близько 22 години були сформовані два спільні патрулі зі співробітниками поліції. Вони чергували на центральній площі Ірпеня і вздовж вулиці Шевченка, в парку Незнайка та на вулиці Авіаконструктора Антонова. Також вулицями міста курсував автомобіль варти з групою швидкого реагування.

«До опівночі була погана погода, людей на вулиці з’являлося небагато, все було спокійно. Близько першої години ночі сталася перша бійка, потім трапилося ще кілька сутичок. Один із випадків був навіть курйозним: самодіяльний Дід Мороз, який фотографувався з містянами, побився з одним із своїх клієнтів через те, що той не заплатив йому гроші за фото. У результаті клієнт позбувся двох зубів, йому надавали допомогу лікарі швидкої. А Діда Мороза затримала поліція», – розповів Левенець.

Він зазначив, що вночі в центрі міста мало не на кожній лавці люди намагалися розпивати алкогольні напої. Проте, вони адекватно реагували на зауваження працівників «Муніципальної варти», забирали спиртне і йшли геть.

Ще один інцидент трапився близько п’ятої години ранку. До Ситуаційного центру надійшло повідомлення, що в парку Письменників бачили компанію нетверезих юнаків, які мали при собі зброю. Наряд «Муніципальної варти», що виїхав у парк, виявив у неповнолітніх два пістолети (за словами підлітків – стартові), кейс із набоями, ніж і два балончики зі сльозогінним газом. Інспектори негайно викликали слідчо-оперативну групу поліції та співробітників сектору ювенальної превенції.

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