Автівки розтрощені вщент: на Київщині п’яний водій влаштував ДТП (фото)

Ford на зустрічній смузі зіткнувся з автомобілем Renault

У результаті ДТП до лікарні потрапили двоє осіб

11 січня на 110 км автодороги Київ-Знам'янка сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Аварія трапилася близько 20 години.

За попередніми даними, 37-річний житель міста Богуслав, керуючи автомобілем Ford, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення із автомобілем Renault.

В результаті автопригоди 63-річний водій та 36-річний пасажир автомобіля Renault отримали травми різного ступеня тяжкості та доставлені до лікарні для надання медичної допомоги.

Під час освідування на стан алкогольного сп’яніння у водія автомобіля Ford виявлено 1,47 проміле алкоголю в крові, що в десять разів перевищує допустиму норму.

Наразі слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного наркотичного чи іншого сп'яніння) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.

Як повідомлялося, 11 січня між селами Богданівка та Шевченкове у Броварському районі Київщини сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів УАЗ і Volkswagen Bora. Внаслідок автопригоди пасажир УАЗ від отриманих травм загинув.