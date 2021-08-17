На Київщині – відключення електроенергії. Де сьогодні не буде світла (перелік)

На електромережі проводяться планові ремонтні та технічні роботи

Частина населених пунктів залишаться без світла через планові роботи енергетиків

У вівторок, 17 серпня, у деяких населених пунктах Київської області відбудуться планові відключення електроенергії. Про це повідомляється на сайті «ДТЕК Київські регіональні електромережі».

Відключення заплановані у:

Баришівському районному підрозділі,

Білоцерківському,

Богуславському,

Бороднянському,

Бориспільському,

Броварському,

Васильківському,

Вишгородському,

Згурівському,

Кагарлицькому,

Києво-Святошинському,

Макарівському,

Миронівському,

Обухівському,

Сквирському,

Тетіївському,

Фастівському,

Чорнобильському,

Яготинському,

Ірпінському.

Точні адреси, терміни і причини відключення електроенергії

Районний підрозділ Населений пункт/Назва вулиць і номери будинків Вид планових робіт Час проведення Баришівський Перемога: СТ, Шовковична, Старокиївська, Нова, Забайкальська, Братів Ковалів, Ядлівська, Партизанська Ремонтні роботи з 21 по 6 год Баришівський Перемога: Партизанська, Братів Ковалів, Космонавтів, Куренівський, Київська, Куренівська, Ватутіна, Тиха, пров. Польовий, Польова, Калинова, Березняки, Берегова, Вишнева, Шевченка, Садова, Каштановий, Вереснева, 30 років Перемоги, Медична, Молодіжна, Миру, Назаренка, Садовий, Київський, Гагаріна, Гагаріна пров., Старокиївська, Бибича, Хрещатик, Миру пров., Забайкальська, Каштанова, Вишневий, Ядлівська, Хрещатик пров. Ремонтні роботи з 21 по 6 год Баришівський Перемога: Київська, Партизанська, 30 років Перемоги, Садова, Ядлівська, Старокиївська, Куренівська, Нова, Гагаріна, Космонавтів, Гагаріна пров., Тиха Ремонтні роботи з 21 по 6 год Баришівський Перемога: Київська, Партизанська, 30 років Перемоги, Садова, Ядлівська, Старокиївська, Куренівська, Нова, Гагаріна, Космонавтів, Гагаріна пров., Тиха Ремонтні роботи з 21 по 6 год Баришівський Лук’янiвка: Садове товариство, Гагаріна, Бутаєву, Садова, Лісний, Шевченка, пров. Космонавтів, Миру, Корольова, Віктора Бондаря, Кирпоноса, Кошівська, Чернігівська, Будівельна, Паришева, Суворова, Кірова, пров. Парковий Рудницьке: Дружби народів, Рудницька, Жукова, Черняхівська, Церковна, Гагаріна, Гайова, Тарасенківка, Кірова, Миру, Щорса, Шевченка, Київська Перемога: СТ Лук'янівка: Вулиця невизначена Ремонтні роботи з 21 по 6 год Білоцерківський Глибочка: Шевченка пров., Надрічна, Гагаріна, Молодіжна, Шевченка, Польова Виконання приєднання клієнтів з 12 по 20 год К.-Святошинський Віта-Поштова: Б.Хмельницького, Ярова, Незалежності, Київська, Звенигородська, Зелена, Миру, Грушевського, Франка, Васильківська, Одеська, Вишнева, Лисенка, Гоголя, Соснова, Горіхова, Матросова, Боярська, Кільцева, Кар'єрна, О.Стовби, Відродження, Янтарна, Довженко, Озерна, Стовби Олександра пров., К.Маркса, Шляхова Боярка: Сонячна, Вишнева, Кібенка, Ягідна, Деснянська, Будаївського, Нова, Лисенка, Лінійна, Зоряна, Ясна, Проектована, Б.Хмельницького, Романа Шухевича, Територія технікума, Сільгосптехнікум, Білогородська, Волинський, Шевченка, Леніна, 50 років Жовтня, Франка, Фестивальна, Агрономічна, СТ “Мотоцикліст”, вул. Лінія 8 Гатне: Петрівського, Каштанова, Березнева, Яблунева Стоянка: Польова, Тичини Забір'я: Грушевського Нове: Польова, Боярська, Незалежності, Сагайдачного, Грушевського, Боярський, Соборна, Богуна, Івана Мазепи, Правика, Козацька, Гулак-Артемовського, Садова, Святошинська, Сільгосптехнікум, Яблунева, Промислова Софіївська Борщагівка: Пушкіна, Фермерська Новосілки: Єрмоленко Кременище: 50 років Перемоги Капітанівка: СТ "Берізка-2" Тарасівка: Київська, Сільгосптехнікум, Весняна, Садова, Княгині Ольги, Братів Погребних, Садова-2, Павлюченка Станіслава, Васильківська Петропавлівська Борщагівка: Вишнева Бобриця: Лісна Хотів: Енергетиків Реконструкція з 10 по 18 год Бородянський Пилиповичі: Незалежності, Шевченка, Гагаріна, Воровського, Петровського, Дружби, Вишнева, Молодіжна, Макійчукова, Привокзальна, Сонячна, Дачна, Миру, Польова, Світанкова, Лісова, Весела, пров. Сонячний-1, пров. Сонячний-2 Пороскотень: Лісова, Миру, Пороскотень, Перемоги, Нова, Лісна, Дачна, СТ “Дружба-2” вул. Центральна Шибене: Кооперативна Бородянка: Київська Галинка: Центральна Клавдiєво-Тарасове: Вулиця невизначена Технічне переоснащення з 10 по 18 год Яготинський Яготин: Сікорського Ігоря, Шевченка, Боженка, Аптечний, Розумовського, Озерний, Озерна, Гайдамацький, Мисливський, Танкістів, Незалежності, Переяславська, Переяславський, Сонячний, Котляревського, Валерія Лобановського пров., Офіцерський, Шевченка пров., Олександра Кузнецова, Нахімова, Шмідта, Першотравнева, Шкільний, Декабристів Роботи споживачів/суміжних ліцензіатів з 10 по 13 год Макарівський Миколаївка: Миколаївська, Персикова, СТ "Лісова", КТП в полі, Вишнева Березівка: Миколаївка Колонщина: Таврійська Ремонтні роботи з 9 по 17 год Сквирський Пустоварівка: Соборна, Куліша Леоніда Пилиповича, Ватутіна, Площа Перемоги Технічне переоснащення з 9 по 20 год К.-Святошинський Гурівщина: Молодіжна, Польова, Лісна, Лісова, Київська, Благовісна, Пролетарський, Поповича, 32+600 км автошляху Київ-Чоп Буча (Києво-Св.): Лісова, Пролетарська, Лісова2, Поліська, Сонячна, Благовісна, Кленова Лісне: Лісна, Солов’їна, Кленова, Соснова, Затишна Любимівка: Польова, Молодіжна, Київська, Пролетарська Тарасівка: Садова Бузова: Буча Лісова Горбовичі: Київська Софіївська Борщагівка: Парникова, Промислова Святопетрівське: Я.Мудрого, Петрівського Гореничі: Польова, Петрівського, Бородавки Буча: сім’ї Красовських, Лісова, Пролетарська, Сонячна Хотів: Центральний Жорнівка: Лісна Шпитьки: Лугова Мила: Садова Боярка: Хрещатик, Сади, 16 лінія, Сади,10 лінія, Соборності Білогородка: Леніна Бобриця: Лугова Юрівка: Кооперативна Петрушки: Яблунева Ходосівка: Квітнева Неграші: Активна Реконструкція з 9 по 18 год Фастівський Пришивальня: Набережний, Набережна, Набережний пров., Щорса, Польова Ярошівка: АБЗ, Кар'єр, Гагаріна, Набережна, Буйка Томашівка: Лесі Українки, Лісова, Учительська, Вулиця невизначена, 30 років Перемоги, Ірпінська, Шевченка, Дружби, Ковельська Яхни: Польова Технічне переоснащення з 9 по 19 год Білоцерківський Пилипча: Лісова, Михайла Щербаня, Дружби, Лесі Українки, Соборна, Долинська, Шевченка, Недоги, Виноградна, Польова, Миру, Жовтнева, Гагаріна, Надрічна, Вишнева, Гагаріна пров., Садова, Калинова, Урожайна Глибочка: Шевченка пров., Надрічна, Гагаріна, Молодіжна, Шевченка, Польова, Сіркова, Левицького, Росьова, Новоселівська, Котляревського, Верхня гребля Виконання приєднання клієнтів з 9 по 16 год Бородянський Немішаєве: Миру, Горького, Залізнична, Радісна, Попова, Кільцева, Осіння, Перемоги, Шевченка, Південна, Гагаріна, Заводська, Садова, Чкалова Ремонтні роботи з 9 по 17 год Макарівський Березівка: Калинова, Дорожна Ремонтні роботи з 9 по 17 год Макарівський Колонщина: КТП в полі, Вишеградська Ремонтні роботи з 9 по 17 год Бориспільський Глибоке: Окружна, Бориспільська, Грушевського, Ясенева, Недождія, Глибоцька, Польова Воронькiв: Польова Ремонтні роботи з 9 по 19 год Макарівський Колонщина: Воровського, Солов'іна, Садова, Марянівка, 1 Травня, Набережна, Невизначена Ремонтні роботи з 9 по 17 год Васильківський Кожухівка: Першотравнева, Кільцева, Садова, Джерельна, Газова, Валентина Загороднього, Калинівська, Вишнева, Урожайна, Свято-Михайлівська, Першотравневий, Шкільна, Незалежності, Корнієнка Данилівка: Центральна, Вишневий, Шляхова, Перемоги, Набережна, Шевченка, Нова, Лесі Українки, Данилівське шосе, Озерна, Кожухівський, Новий, Молодіжна, Квітнева, Благовіщенська, ДОС, В/М 21, Українська, Ярослава Мудрого, Незалежності, Козловського, Зелена, Грушевського, Шкільна, Освіти, Дубова, Київська Плесецьке: Поле Глеваха: Вокзальна Технічне переоснащення з 9 по 19 год Ірпінський Буча: Урожайний, Києво-Мироцька, Вишнева, Урожайна, Пушкінська, Новаторів, Лесі Українки, Нове шосе, Чкалова, Євгена Патона, Євгена Гребінки, Євгена Гребінки пров. Коцюбинське: Пономарьова, Будівельна Реконструкція з 9 по 17 год Богуславський Богуслав: 5 Гаражна, Окружна, 3 Гаражна Ремонтні роботи з 9 по 20 год К.-Святошинський Білогородка: Шевченка, Промислова Святопетрівське: Абрикосова, Виноградна, Бишівська, Озерна, Окружна, Яружна, Зоряна, Господарська, Садова, Незалежності, Приозерна, Молодіжна, Соборний пров, Святомихайлівська, Польова, Приміський, Б.Хмельницького, Петрівського, Лугова, Яблуневий, Амосова, Білгородська, Травневий, Білогородська, Сонячна Петрушки: Шевченка Шевченкове: Джерельна Чайки: Франка Стоянка: Лісна Петропавлівська Борщагівка: Комсомольська Шпитьки: Центральна Софіївська Борщагівка: Соборна, Мала Кільцева Технічне переоснащення з 9 по 19 год Вишгородський Хотянівка: Лісова, Лісовий, Піщана Виконання приєднання клієнтів з 9 по 18 год Бориспільський Бориспіль: Дем`яна Кошмана, Гришинський пров., Гришинська, Марка Вовчка, Олексія Потапенка, Радянська, Глибоцька, Квітневий, Верхній Вал, Шолом-Алейхема, Героїв Небесної Сотні, Братуся, Ботанічна, Павла Дришлюка, Репіна, Котляревського, Чехова, Київський Шлях, Коцюбинського, Крилова Васильки: Польова Процiв: Веселкова Капітальний ремонт з 8 по 19 год Бориспільський Бориспіль: Маяковського пров., Степана Криворученка, Яцютівка, Київський Шлях, Пречистенська, Шкіля, Верхній Вал, Котляревського, Митрополита Шептицького, Маяковського, Нахімова, Олесницька, Короленка, Бежівка, Степана Криворученка пров., Шолом-Алейхема, Павла Дришлюка пров. Капітальний ремонт з 8 по 19 год Ірпінський Ірпінь: Ломоносова, Героїв, Варшавська, 6 Лінія Виконання приєднання клієнтів з 8 по 19 год Броварський Бровари: М.Лагунової Ремонтні роботи з 8 по 19 год Бориспільський Бориспіль: Левадна, Левадний, Фізкультурний пров., Бежівка, Кооперативна, Стеценка, Липова, Глибоцька, Вітрова, Н.Левицького, Ветрова пров., Голосіївська, Дніпровська, М.Залізняка, Приозерна, Нечуя –Левицького пров., Свободи пров., Ганни Каленченко, Городня, Привокзальний, Головатого, Головатого пров., Лесі Українки, Привокзальна, Київський Шлях, Трипільська, Старовокзальна, Голубівка, Лісова, Володимирський, Завокзальна, Шевченка, Деснянська, Зелена, Кибальчича, Мусорського, Довженка, Козацька, Айвазовського, Дружби пров., Салютна, Паторжинського, Франка, Галицька, Данила Галицького, Збанацького, Богдана Ступки пров., Широка, Д. Волошка, Богдана Ступки, І.Мечникова, Дружби народів, Менделєєва, Мечникова, Старовокзальний, Саксаганського, Академіка Вернадського, Софіївська, Мистецька, Академіка Заболотного, Харківська, Мілютенка, Сім'ї Сосніних пров., Коцюбинського пров., С.Сосніних, Сім'ї Сосніних, Лобановського, М. Цветаєвої, Р. Окіпної пров., Магістральна, Спортивна, Спортивний, Вокзальна, Бандуристів Іванків: Бориспільський, Комарова пров., Джерельна, Федора Петруся, Братуся, Гагаріна, Петруся, Бродівська, Федора Петруся пров., Бориспільська, Шевченка пров., Шевченка, Кобзаря, Фрунзе, Остапа Вишні, Лозова, Польова, Зоряна, Джерельний пров., Нахімова, Невизначена, Харківська Вишеньки: Шевченка Кийлiв: Дамба Гора: Горіхова Ремонтні роботи з 8 по 19 год Бориспільський Іванків: Жовтнева, Народна, Ломоносова, Дружби, Незалежності, Центральна, Невизначена, Братуся, Набережна, Набережний, Харківська, Центральний, пров. Харківський, Нова, Лісна, Прорізна, Польова, Дзержинського, Урочище Бабич, Б.Іванова, В.Швеця, Кагатська, Кобзаря, Комарова пров., Кутузова, Суворова, Федора Петруся, Садова, Івана Суліми, Кулішова Левада, Лесі Українки, Нахімова Бориспіль: Лугова, Київський Шлях Технічне обслуговування з 8 по 19 год Бориспільський Гнідин: Соснова, Гагаріна, Лісовий, Нова, Вишнева, Заводський, Сосновий пров., І.Франка, Приозерна, Козацька, Центральна, Соснова (не використовувати), Пасічна, Урочище Притаївщина, Мостова, Ватутіна пров., Щаслива, Польова, Прорізна, Прорізний, Юності, Набережна, Калинова, Юрія Вербицького, Закарпатська, Героїв, Берегова, Сагайдачного, Жукова, Загадка, Український, Зарічна, Л.Українки, Озерна, Шевченка пров., Миру, Соборна, Лугова-Мешкова, Українська, Буркута, Кравченка, Салютна, Бортницька, Кравченка пров., Учительська, Юності пров., Шевченка, Мєшкова, Вчительська, Мішкова пров., Лугова, Центральний, Окопського, Заводська, Автозаводська, Урочище Пасічна, Онищенка, Механізаторів, Урочище Млиново, Сонячна, Шкільний, Вишеньківська, І.Франка пров., Анни Хаткіної, Кузбасова, Озорянська, Чубинського, Шкільна, Луговий пров. Вишеньки: Садова, Шевченка Петропавлівське: Центральна Щасливе: Демидівська, Абрикосова, Аріпей, Львівська, Виноградна, Молодіжна, Фермерська, Мисливська, Соснова, Яблунева, Урожайна, Волошкова, Незалежності, Сонячна, Місячна, Бориспільська, Радянська, Миру, Героїв Майдану, Леніна, Костянтинівська, Чарівна, Вишнева, Лисенка, П.Загребельного, Л. Костенко, Коцюбинського, Шевченка, О.Вишні, Тичини П., Чорновола В'ячеслава Гора: Молодіжна Велика Олександрiвка: Кочнєва Технічне обслуговування з 8 по 19 год Білоцерківський Чупира: 2 відділення Озерна: Гуртожиток, Контора, Хоздвір Реконструкція з 8 по 18 год Білоцерківський Озерна: Червона, Паркова, Зелена, професора Меляновського, Глиняна, Верхова Реконструкція з 8 по 18 год Білоцерківський Озерна: Шевченка, Лесі Українки, Козацька Реконструкція з 8 по 18 год Миронівський Пії: Тракторна, Березова, Молодецька, Франка Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Пії: Пиі, Тракторна, Канівська, Садова, Шевченка, Центральна Ремонтні роботи з 8 по 19 год Фастівський Оленівка: Варвари Ханенко Технічне переоснащення з 8 по 19 год Васильківський Тростинка: Шевченка, Щорса, Миру, Молодіжна Виконання приєднання клієнтів з 8 по 19 год Фастівський Оленівка: Садова, Ювілейна Технічне переоснащення з 8 по 19 год Миронівський Пустовіти: Шкільна, Івана Франка, Мирний пров., Богдана Хмельницького, Польова, Кузьми Дриги пров., Шевченка Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Миронівка: Миронівка, Кільцева Росава: Київська, Кондратовича, Бібліотечна, Квітневий, Вишневий, Трасовий, Аптечний, Тракторна, Новосілка, Зарічна, Миру, Зелений хутір, Лугова Зеленьки: Шпака, Польова, Лугова, Росавська, Центральна, Ф.Чередника, Коцюбинського, Миру, Садова, Братів Морозових, Ветеранів пров., Зелена, Кобзаря Ремонтні роботи з 8 по 15 год Миронівський Пії: Пиі, Тракторна Ремонтні роботи з 8 по 19 год Обухівський Польок: Революції Плюти: Сосновий, Плютовська, СТ “Світанок-2”, СТ “Луговий” Обухів: Польок Нещерів: Горького Технічне переоснащення з 8 по 18 год Обухівський Нові Безрадичі: Сонячна, Церковний пров. Технічне переоснащення з 8 по 18 год Обухівський Обухів: Зінченка, Жеваги, Лугова, Київська Технічне переоснащення з 8 по 18 год Обухівський Нещерів: Молодіжна, Івушка, Горіхова Технічне переоснащення з 8 по 18 год Обухівський Великі Дмитровичі: Молодіжна, Комсомольська, Польова Малі Дмитровичі: Вишнева Нові Безрадичі: Підгірна Обухів: Лукавиця ж/м Старі Безрадичі: Київська Технічне переоснащення з 8 по 18 год Васильківський Калинівка: Залізнична Технічне переоснащення з 8 по 18 год Васильківський Данилівка: ДОС, Вишневий, Данилівське шосе, В/М 21, Незалежності, Нова, Шляхова Технічне переоснащення з 8 по 18 год Васильківський Калинівка: Залізнична Технічне переоснащення з 8 по 18 год Васильківський Кожухівка: СТ "Калинівське", Приозерна 2, Приозерна 3, Приозерна 1, Вокзальна, Калинова, Центральна 1, Озерна, Польова, Лугова, Лісова, Залізнична Технічне переоснащення з 8 по 18 год Васильківський Васильків: Антонія і Феодосія, Шевченка, Декабристів, Преображенська, Грушевського Технічне переоснащення з 8 по 19 год Кагарлицький Ржищів: Либідська, Гагаріна, Гагаріна пров., Київський Шлях, Запорізька, Соснова, Джерельна Виконання приєднання клієнтів з 8 по 19 год Бориспільський Бориспіль: Пилипа Орлика, Багряного, Котляревського, О.Пчілки, Сагайдачного, 3 Лісний, Сагайдачного пров. Реконструкція з 8 по 18 год Бориспільський Жереб`ятин: Центральна, Заповідна Воронькiв: Центральна Ремонтні роботи з 8 по 19 год Вишгородський Нові Петрівці: 1-го Травня, В/Ч 2860, Масив "Польовий", В/Ч 3027, Новопромислова, Каневська, Філімонівська, 1-го Травня пров., Івана Кудрі, Польова, Козацька, Європейська, Мощунський, Мощунська, Оболонська Вишгород: Новопромислова, ТІЗ "Дідовиця", Ромашкова, Проммайданчик “Карат”, СТ "Виноградар", МКМ "Телеком Лтд", Шолуденка, Проммайданчик ГАЕС, Дідовиця, Виноградна, Полунична, Малинова, Ягідна, Фруктова, Квітковий Толокунь: Лісна Рови: Шевченка Синяк: Депутатська Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Пії: Бузкова, Канівська, Пиі, Центральна, Шевченка Росава: Набережна Ремонтні роботи з 8 по 19 год Васильківський Застугна: Лесі Українки Васильків: Покровська Реконструкція з 8 по 18 год Миронівський Пії: Підгірна, Західна, Дачна, Марії Душки Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Пії: Канівська, Бузкова, Пушкіна Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Пії: Левадна, Річна, Пушкіна, Дачна, 1-го Травня, Заводська Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Пії: Левадна, Річна, Пушкіна, Дачна, 1-го Травня, Заводська Ремонтні роботи з 8 по 19 год Васильківський Васильків: Польовий, Декабристів Технічне переоснащення з 8 по 19 год Васильківський Васильків: Польовий, Декабристів Технічне переоснащення з 8 по 19 год Миронівський Пії: Пиі, Центральна, Молодецька, Левадна Ремонтні роботи з 8 по 19 год Миронівський Малий Букрин: М.Букрин, Михайлівська, Прорізна, Петра Сагайдачного, Жукова Великий Букрин: В.Букрин, Сіндрякова Ремонтні роботи з 8 по 19 год Тетіївський Тетіїв: Праці, Вінницька Технічне переоснащення з 7 по 20 год Тетіївський Тетіїв: Робітнича, Тургенєва, Рідна Технічне переоснащення з 7 по 20 год Тетіївський Тетіїв: Академіка Байраківського, Франка, Бурмоса, Гоголя, Малинова, Пам'яті Героїв, Джерельна, Яблунева Ремонтні роботи з 7 по 20 год Тетіївський Тетіїв: Академіка Байраківського, Віктора Гуменюка, Франка, Марка Вовчка, Бурмоса, З.Космодем'янської, Гоголя, Дачний Технічне переоснащення з 7 по 20 год Тетіївський Тетіїв: Академіка Байраківського, Чехова, З.Космодем'янської, П.Мирного, Мисливський, Гоголя Технічне переоснащення з 7 по 20 год Бориспільський Процiв: Дружби, СТ “Симфонія”, Веселкова, Берегова, Пролісок, Висока дамба, Вишнева, Урочище Млиново Бориспіль: Шевченка, Нова ІІ, Київський Шлях, Броварська, Спортивна Гнідин: Урочище Млиново, Урочище Гатне, Салютна, Лугова, Дачна, Млиново, СТ “Княжий затон”, Виноградна, Л-123 “Лютіж”, Польова, Зелена Вишеньки: Приозерна, Садова, Б.Хмельницького, Набережна, Млиново, Зелена, Нова, Берегова, Лугова, Леніна, Шлюз, Придніпровська, Дамба-3, Вербова, Ялтинська, Роздільна, Центральна Дударкiв: Лесі Українки Кийлiв: Рудяківська Петропавлівське: Тополина Ремонтні роботи з 7 по 22 год Тетіївський Тетіїв: Набережна, Снігурівська, Польова, Зоряний, Польовий, Снігурівський, Остапа Вишні, Волі, Плоханівська Технічне переоснащення з 7 по 20 год Тетіївський Тетіїв: Кармелюка пров., Центральна, Гоголя, Тургенєва, Малинова, Пушкіна пров., Франка, Яблунева, Джерельна, Тиха, Нечуя-Левицького, Пам'яті Героїв, Севастопольська, Пушкіна Технічне переоснащення з 7 по 20 год Тетіївський Тетіїв: Плоханівський, Мендєлєєва, Праці, Весняна, Ярослава Мудрого, Куйбишева пров., Плоханівська, Вінницька Технічне переоснащення з 7 по 20 год

Зазначимо, що цей графік не стосується позапланових (аварійних) відключень електроенергії.

Нагадаємо, Кабінет міністрів знизив тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт-год, до 1,44 грн за кВт (з нинішніх 1,68 грн). Нові правила запрацюють з 1 жовтня.