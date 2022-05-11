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    У Києві почали відключати гарячу воду: названо причину

    Відключення пройдуть поетапно у всіх районах столиці - У Києві почали відключати гарячу воду: названо причину
    Відключення пройдуть поетапно у всіх районах столиці
    фото з відкритих джерел

    Гідравлічні випробування необхідні для виявлення та своєчасного усунення «слабких» місць трубопроводів

    З 10 травня в Києві розпочалися гідравлічні випробування тепломереж. Випробовувати мережі будуть поетапно у всіх районах столиці. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

    «Роботи вже розпочато на мережах від теплоджерел у Голосіївському, Святошинському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах. На випробовування та ремонт виявлених пошкоджень мереж потрібно орієнтовно 2 тижні для кожної ділянки. На цей час гаряче водопостачання буде призупинене», – розповів Микола Поворозник.

    Зазначимо, що гідравлічні випробування необхідні для виявлення та своєчасного усунення «слабких» місць трубопроводів. Це важливий етап підготовки тепломереж до навантаження в опалювальний період.

    Як повідомлялося раніше, у Києві завершили онлайн-голосування за нові назви для пʼятьох станції метро.

    За даними опитування, станція метро «Берестейська» може стати «Бучанською», «Площа Льва Толстого» – «Василя Стуса», «Героїв Дніпра» – «Героїв України», «Мінська» – «Варшавська», «Дружби народів» – «Ботанічна».

    Київська міська рада розгляне питання повернення електронної оплати за проїзд у громадському транспорті на наступному засіданні.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Києві почали відключати гарячу воду: названо причину