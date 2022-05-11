У Києві почали відключати гарячу воду: названо причину

З 10 травня в Києві розпочалися гідравлічні випробування тепломереж. Випробовувати мережі будуть поетапно у всіх районах столиці. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Роботи вже розпочато на мережах від теплоджерел у Голосіївському, Святошинському, Шевченківському, Оболонському та Дарницькому районах. На випробовування та ремонт виявлених пошкоджень мереж потрібно орієнтовно 2 тижні для кожної ділянки. На цей час гаряче водопостачання буде призупинене», – розповів Микола Поворозник.

Зазначимо, що гідравлічні випробування необхідні для виявлення та своєчасного усунення «слабких» місць трубопроводів. Це важливий етап підготовки тепломереж до навантаження в опалювальний період.

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