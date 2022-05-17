Вибухи у Львові: з'явилася перша офіційна інформація

Ракети по Львову були випущені з Білорусі

Підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає

У ніч проти 17 травня травня жителі Львова чули звуки вибухів. За даними влади, це була робота систем протиповітряної оборони.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що інформації про влучення ракет по місту немає.

«Підтвердженої інформації про потрапляння ракет по місту немає. Давайте разом подякуємо за це тим, хто береже наше небо! Зранку дамо точнішу інформацію», – зазначив він.

За попередньою інформацією, спрацювала система ППО. Дані уточнюються, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Також заяву зробив мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, вранці 15 травня російські війська завдали ракетного удару по одному з військових об'єктів у Львівській області. На даний момент інформації про жертв немає.

Підрозділи ПвК «Захід» Повітряних Сил ЗС України знищили дві крилаті ракети окупантів над Львівщиною.

Запускав їх ворог з акваторії Чорного моря. Ймовірно з підводних човнів.

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