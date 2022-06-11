На Київщині відновлено рух через міст, що підірвали рашисти (відео)

На ділянці автодороги Димер – Богдани проведено капітальний ремонт

У селі Глібівка Вишгородського району Київщини відновлено рух через міст, який підірвали рашистські загарбники під час відступу. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Протягом місяця на ділянці автодороги Димер – Богдани проведений капітальний ремонт.

Наразі міст функціонує, проїзд через нього дозволений транспорту вагою до 20 тонн.

У Київській області продовжується відновлення зруйнованих доріг і мостів.

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