Стало відомо, коли Україна отримає перші гаубиці з Німеччини

Гаубиці Panzerhaubitze 2000, які обіцяла передати Німеччина, можуть надійти в Україну приблизно 22 червня. Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю «НВ».

«7 самохідних гаубиць, які будуть передані нам, – ми ці системи отримаємо десь 22 червня; і самохідні зенітні системи, так звані «Гепарди». Це теж стара зброя – 30 одиниць: 15 «Гепардів» – до кінця липня, ще 15 – до кінця серпня. Тобто лише два рішення зі всіх оголошених німецьким урядом до сьогодні, які перебувають в стадії реалізації», – розповів Мельник.

Посол зазначив, що станом на 105 день повномасштабної війни, жодна одиниця саме важкої техніки (артилерія, гаубиці, БМП, танки) не була доставлена до України.

Раніше повідомлялося, що Німеччина надасть НЕК «Укренерго» до 3,5 млн євро на закупівлю техніки для ремонту електромереж, а також запропонує кредити. Німеччина також обіцяла Україні найсучаснішу систему ППО.

Додамо, що Німеччина затримує постачання зброї до України. Обіцяне озброєння планують передати аж у липні.

Раніше голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що Німеччина робить кроки для допомоги Україні через тиск наших країн-союзників в Євросоюзі, США та Великобританії.

Від початку повномасштабного вторгнення канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не приїхав в Україну може свідчити що ФРН вагається чи допомагати країні у війні з Росією.