Інфляція пришвидшилася: що й чому подорожчало у травні

Дефіцит пального позначився на темпах зростання цін

У травні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 18%. Про це повідомляє Національний банк України, посилаючись на дані Держстату.

Причини зростання цін

НБУ зазначає, що підвищення темпів зростання цін, з одного боку, обумовлене загальносвітовими тенденціями, зокрема високою вартістю енергоресурсів, з іншого боку – чинниками, пов’язаними із повномасштабним військовим нападом Росії на Україну.

«Бойові дії призводять до порушення ланцюгів постачання, знищення активів підприємств, зростання виробничих витрат бізнесу. Підвищений попит населення на окремі товари та послуги на тлі недостатньої пропозиції також тисне на ціни», – пояснює Нацбанк.

Дефіцит пального також позначився на темпах зростання цін.

Що подорожчало у травні

Так, тривало подорожчання деяких овочів унаслідок окупації південних регіонів України.

Спостерігалося й зростання цін на житло та проживання в готелях на тлі збереження високого попиту у відносно безпечних західних регіонах.

Також підвищилася вартість послуг ремонту житла на тлі, з одного боку, часткового відновлення житлового будівництва та потреби відбудовувати помешкання на деокупованих територіях, а з іншого – збереження дефіциту деяких витратних матеріалів.

Як реагує Нацбанк на зростання цін

«Загалом, динаміка споживчої інфляції у травні свідчить про подальше посилення цінового тиску. Інфляційні ризики залишаються значними в умовах продовження війни з Росією та цілеспрямованого знищення нею продовольчих складів, закладів торгівлі, блокування портів та пошкодження транспортної інфраструктури», – йдеться в повідомленні НБУ.

З огляду на це, Національний банк з 3 червня підвищив облікову ставку з 10% до 25% річних.

«Метою такого рішення є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів та зниження тиску на валютному ринку. Це також дасть змогу Національному банку й надалі утримувати курсову стабільність та стримувати у такий спосіб зростання цін на імпортовані товари», – пояснив Нацбанк.

Раніше повідомлялося, що Національний банк змінив облікову ставку та увалив рішення підвищити її з 10% до 25%.

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